Da šolarke in šolarji odkrivajo svojo ožjo in širšo domovino, je del izobraževalnega programa, ki ga spremljajo pedagogi. Vseeno pa se lahko zgodi, da spoznajo stvari, ki jih morda niso pričakovali. Tako sta se začetek meseca dva razreda Ljudske šole 27, ta je v celovškem predelu Welzenegg, za tri dni odpravila v Železno Kaplo in mdr. odkrivala dvojezičnost Koroške. Šolarji so bivali v gostišču Podobnik, kjer so nam povedali: »K nam prihajajo enojezične in dvojezične šole predvsem iz Koroške. Imajo zanimiv program, kjer si ogledajo Geopark, Korške peči, Obirske jame, obiščejo pa tudi dvojezično kmetijo Lippusch (Lipš).« Učiteljica Katrin Breitegger je pojasnila, zakaj se je odločila za južno Koroško: »Sama prihajam iz zgornje Koroške, dalj časa sem živela tudi na Dunaju, zato me je južna Koroška zelo zanimala. Odraščala sem ob koroško-italijanski meji, vendar le enojezično in priznati moram, da se je negativen odnos do slovenščine na Koroškem dotaknil tudi mene. Prav zato sem želela, da pri naših učenkah in učencih vzbudimo več odprtosti pri spoznavanju novega in da odkrijejo lepoto in pomen slovensko-nemškega dvojezičnega področja.« Sprva so bila med kolegicami mnenja o destinaciji deljena: od predsodkov, da se v Železni Kapli govori le »windisch«, do navdušenja nad naravnimi lepotami kapelških grap. Na terenu so jezikovni in zgodovinski predsodki hitro usahnili. Otroci in odrasli so navdušeno spoznavali novo okolje, otroška radovednost pa se tudi pred dvojezičnostjo ni ustavila, tako da so se naučili tudi nekaj slovenskih besed. Domov so odšli polni lepih vtisov in veselja.