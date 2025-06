Društvo »Šolski list Mladi rod« in novo vodstvo

Prvič po 74 letih je na krmilu društva ženska – dr. Sabina Buchwald iz Nonče vasi. Glavna urednica je prej ko slej učiteljica Magda Zidej, za naročila, blagajno in organizacijske zadeve pa skrbi učitelj Jurij Opetnik. Dosedanji predsednik Stefan Lesjak se je zahvalil urednikom in urednicam za vestno in vzorno delo in bo naprej na voljo kot podpredsednik in urednik. Šolski list Mladi rod izhaja petkrat na leto in ga naročajo šole za otroke od 2. pa tja do 8. šolske stopnje. Precej je tudi privatnih naročnikov iz vse Avstrije. Zelo priljubljena pri kolegih in kolegicah je domača stran www.mladirod.at, na kateri se je v zadnjih letih nabralo ogromno gradiva za pouk slovenščine. Prav tako Mladi rod zelo uspešno sodeluje z učiteljem Stefanom Logarjem, ki na svoji domači strani www.loka.at na lastno iniciativo sestavlja učne igre. Uredniški tim sestavljajo Miha Vrbinc, Sabine Koren-Lederer, Christina Hrobath, Tanja Čertov, Claudia Daniel, Janja Trap-Kert, Pepej Krop, Reinhold Jannach, Alexandra Sanna in Teja Lampret Pacher.