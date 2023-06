15. junija zvečer so se v celovški farni cerkvi sv. Egidija zbrali ljubitelji glasbe, ki so odprli srce, da bi oblažili žalost, bedo in lakoto najrevnejših v Etiopiji. Na dobrodelnem koncertu so nastopili Tamina Filipič (orgle), Manca Marie-Anne Izmajlov (mezzosopran), Benjamin Izmajlov (violina), šolska zbora LŠ 24 in Mohorjeve LŠ, mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije in duo Fine Pulse. Organizacijsko delo Salezijanca Jožeta Andolška je podprl Edi Oraže.