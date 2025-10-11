Novice logo
Dijaki Slovenske gimnazije so obiskali Novice

11.10.2025 Celovec Klagenfurt Hana Julija Kališnik
V tednu koroških Slovenk in Slovencev, namenjenem spoznavanju slovenskih organizacij v Celovcu, sta uredništvo Novic obiskala 3. in 4. razred Slovenske gimnazije.
3.A razred Slovenske gimnazije

Dijaki so preko delavnic, ki so jih pripravili uredniki, spoznavali novinarski poklic. Nekoliko so vadili znanje slovenščine ob reševanju nalog z otroških strani Novic ter preko ankete preverili znanje o tem, kaj so mediji in kaj je njihova naloga v družbi. Spoznali so tudi metode novinarskega dela, kot so grafično oblikovanje v programu InDesign, fotografiranje in snemanje. Naposled so se učenci tudi sami preizkusili v vlogi novinarja in drug drugega intervjuvali o njihovih hobijih in sanjskem poklicu.  

