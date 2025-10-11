Dijaki Slovenske gimnazije so obiskali Novice

Dijaki so preko delavnic, ki so jih pripravili uredniki, spoznavali novinarski poklic. Nekoliko so vadili znanje slovenščine ob reševanju nalog z otroških strani Novic ter preko ankete preverili znanje o tem, kaj so mediji in kaj je njihova naloga v družbi. Spoznali so tudi metode novinarskega dela, kot so grafično oblikovanje v programu InDesign, fotografiranje in snemanje. Naposled so se učenci tudi sami preizkusili v vlogi novinarja in drug drugega intervjuvali o njihovih hobijih in sanjskem poklicu.