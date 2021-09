Na pogovor o začetku šolskega leta smo povabili ravnateljico pliberške srednje šole, ki je tudi v času pandemije s projekti in odlikovanji pokazala, kaj zna.

Kako ste se v timu pripravili na novo šolsko leto?

Christine Meklin-Sum- nitsch:Poletje je bilo malo napeto, saj smo dobivali informacije od izobraževalne direkcije, ministrstva in iz časopisov, potem pa so se stvari razjasnile, tako da smo se lahko dobro pripravili na začetek šolskega leta. V naši šoli se je pouk začel dva tedna prej kot drugod, saj je pri nas potekala poletna šola, ki je bila namenjena otrokom, ki so v zadnjem šolskem letu imeli učne deficite. Pouk nemščine ali matematike je obiskovalo več kot petdeset učenk in učencev iz podjunskih ljudskih in srednjih šol, pouk pa so na igriv način pripravili študentke in študentje. Učenci so po dveh tednih z igricami in izdelki pokazali, česa so se naučili.

V medijih smo slišali, da se nekateri starši odločajo za t. i. domači pouk, to pomeni, da se učenci po počitnicah ne vračajo v šolo. Kakšne izkušnje imate vi?

Letos imamo 103 učence in na naši šoli se ni odjavil prav nihče. Kar precej staršev je že med počitnicami otroke dalo cepiti. Seveda v šoli upoštevamo vse predpise, hkrati pa učenke in učence spodbujamo, da naj tudi sami pazijo na svoje zdravje. V zadnjem šolskem letu se pri nas ni nihče okužil, tako da pozitivno gledamo v bodočnost.

Kako vi doživljate Srednjo šolo v Pliberku?

Mislim, da smo zelo široko odprta šola z bogato ponudbo: šport, naravoslovje in jeziki. Za šport imamo zanimiv načrt, saj sodelujemo z društvi iz okolice. Trenerji pridejo v šolo in v popoldanskem času trenirajo z otroki. Torej učenke in učenci ostanejo v šoli, naredijo domače naloge in gredo trenirat namizni tenis, odbojko ali nogomet.

V minulih letih smo veliko pozornosti posvetili digitalizaciji in si pridobili veliko izkušenj, tako da smo vzorčna šola za vso Koroško. To pomeni, da lahko šole, ki šele začenjajo z digitalizacijo, pri nas dobijo nasvete in informacije.

V naši srednji šoli pa je bilo kar nekaj sprememb tudi v timu, saj imamo zdaj precej mladih, zelo vnetih in dobro izobraženih učiteljev.

Kaj pa je posebej pri srcu vam?

Zdaj že deveto leto vodim šolo in še vedno zelo rada poučujem kreativne predmete. Mesto Pliberk je postalo znano po kulturi, kreativnosti in dvojezični kulturi, zato se mi zdi pomembno, da kreativnost živimo tudi v šoli in da se otroci lahko razvijajo tudi na tem področju.