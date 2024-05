Priljubljeni Otroški dan v organizaciji Katoliške otroške mladine je bil letos 9. maja v Podgorjah v Rožu. Tudi Novice so bile z novinarsko stojnico del tega pisanega dneva, polnega veselja in otroškega smeha.

Umetnica Snežana Višnjić (desno) je predstavila slikarsko tehniko, imenovano enkavstika, in s pomočjo Nataše Ottowitz (v sredini) z otroki ustvarjala umetnine.

Letošnji Otroški dan se je odvijal okoli romarske cerkve Marije Kraljice v Podgorjah v Rožu. Otroški dan se je začel s sveto mašo, ki jo je daroval Jože Markowitz, duhovni asistent katoliške otroške mladine. Pripravljenih je bilo 27 različnih stojnic lokalnih pobud in društev, od čebelarjev, gasilcev, zdravnice, do dobrodelnega društva IniciativAngola in Višje šole Šentpeter. Glavna organizatorka Otroškega dneva je Andreja Lepuschitz (57), referentka katoliške otroške mladine. Sama je ta dogodek prvič organizirala leta 1986 in bo to počela »dokler se ne bom upokojila«. Andreja Lepuschitz je hvaležna ekipi in vsem pomagačem, okoli 80 prostovoljcev in prostovoljk je skrbelo za brezhiben potek prireditve s približno 300 udeleženci. Geslo letošnjega Otroškega dneva je bilo »moja črpalka«. »Mnogi ljudje romajo v Podgorje in ob tem črpajo energijo. Črpalka oz. vir energije pa je za vsakega posameznika nekaj drugega, lahko je to družina, narava, pogovor, nasmeh, dopust ali pa tišina in molitev. To smo vpletli tudi v sveto mašo,« razlaga Lepuschitz.

Inge Ouschan, Malči Valeško in Monika Hribernik so spekle odlične palačinke. Njihova stojnica je bila najbolje obiskana.

Z novinarsko delavnico so sodelovale tudi Novice. Pri naši stojnici so otroci lahko izdelali lasten časopis, kar so delali z velikim veseljem. V časopisu so odgovarjali na vprašanja, peščico odgovorov objavljamo tukaj.

Na koncu prireditve je nastopil čarovnik Magic Felix.

Več slik najdete na: novice.at/otroskidan2024

Olivija Mischkulnig-Stojanovska (6)

Stara sem šest let in živim v Branči vasi pri Bilčovsu. V šoli imam rada vse predmete, moja najljubša barva je pisana. Rada rišem, rada imam vse živali in moja najboljša prijateljica je Jasmin. Najraje jem sladkarije in takos. Ko bom velika, bi rada gojila živali.

Emilija Kontschitsch (10)

Doma sem v Podravljah. Moj najljubši predmet je verouk, najljubša barva pa modra. Moja najljubša žival je morski pes. Najraje jem kalamare. S prijateljico Majo se radi pogovarjava. Moj hišni ljubljenček je zajec Hopl (†). Moj hobi je plezanje, nekoč bi rada postala učiteljica.

Neva Sticker (7)

Doma sem v Bekštanju. Moj najljubši predmet je ročno delo, najljubša barva pa svetlo modra. Moja najljubša žival je mačka. Najraje jem testenine. S prijateljico Majo se radi igrava. Moj hišni ljubljenček je ribica. Moj hobi je risanje in igranje. Trenutno še ne vem, kaj bom postala, ko bom velika.

Jurij Vavti (8)

Živim v Šmihelu. V šoli imam rad matematiko, moja najljubša barva je zelena. Moja najljubša žival je lama. Rad plezam, moj najboljši prijatelj je Jonas. Ko bom velik, bom glasbenik.

Philipp Müller (8)

Doma sem v Šentožboltu. V šoli imam najraje ročno delo, moja najljubša barva je modra. Moja najljubša žival je lev. Najraje jem špagete. Moj hobi je hokej na ledu, nekoč bi rad postal profesionalen hokejist.

Nicolas Triessnig (10)

Doma sem v Ločah. Moj najljubši predmet je telovadba, najljubša barva pa zelena. Moja najljubša žival je pes. Najraje jem pico. S prijateljem Janoschem rada igrava nogomet. Moj hišni ljubljenček je pes Kira. Nekoč bi rad postal profesionalen nogometaš.

Alina Reinwald (8)

Prihajam iz Globasnice. Moj najljubši predmet je matematika, najljubša barva pa vijoličasta. Moja najljubša žival je pes. Najraje jem zrezek. Moji najboljši prijateljici sta Darja in Lea. Moj hobi je nogomet. Nekoč bi rada postala učiteljica.

Rebeka Jelovčan (9)

Živim v Šentjakobu. V šoli imam najraje telovadbo, moja najljubša barva je modra. Moja najljubša žival je konj, najraje jem palačinke. Moj hobi je jiu-jitsu, moja najboljša prijateljica je Lena. Moje domače živali so želvice. Ko bom velika, bom postala učiteljica.

Natascha Till-Pörtsch (7)

Doma sem v Holbičah. V šoli imam najraje nemščino, moji najljubši barvi sta črna in roza. Moja najljubša žival je pes čivava. Najraje jem sladoled. Moj hobi je balet, nekoč bi rada postala zdravnica. Moja najboljša prijateljica je Lotti. Skupaj se radi igrava.

Gloria Ambruš (10)

Doma sem na Breznici pri Šentjakobu v Rožu. V šoli najraje telovadim. Moja najljubša barva je rumena. Moja najljubša žival je pes. Najraje jem pico. Nekoč bom učiteljica. Moj hobi je tek na smučeh. S prijateljem Philippom rada skačeva na trampolinu.

Miro Mödritscher (8)

Prihajam iz Celovca. Moj najljubši predmet je telovadba, najljubša barva pa rdeča. Rad imam vse živali. Najraje jem burger. Moj najboljši prijatelj je Moritz, skupaj rada igrava Nintendo. Moj hobi je nogomet. Ko bom velik, bom kmet.

Tea Deljanin-Hudelist (7)

Živim v Celovcu. V šoli imam najraje ročno delo, moja najljubša barva je zelena. Moja najljubša žival je lev, najraje jem špagete. Moj hobi je risanje, moja najboljša prijateljica je Ula. Moja domača žival je zajček. Ko bom velika, bom postala policistka.

Philipp Velikogne (9)

Živim v Šentjakobu. V šoli imam najraje ročno delo, moja najljubša barva je črna. Moja najljubša žival je pes, najraje jem pico. Moj hobi je tekanje, moj najboljši prijatelj je Pauli. Moja domača žival je pes Clea. Ko bom velik, bom živinozdravnik.

Darja Haschej (8)

Živim v Mali vasi. V šoli imam najraje telovadbo, moja najljubša barva je rdeča. Najraje jem dunajski zrezek. Moj hobi je nogomet. S prijateljicama Leo in Alino se rade igramo. Moja domača žival je pes Čarli. Ko bom velika, bom postala učiteljica.