Okoli 200 kolesarjev, od teh 80 otrok se je 12. septembra zbralo pred celovškim Mestnim gledališčem. Sodelovali so na kolesarski demonstraciji »Kidical mass«, ki je namenjena prav otrokom in je neke vrste »mlajša sestra« mesečne demonstracije odraslih celovških kolesark in kolesarjev »Critical mass«. Organizatorji, aktivisti in aktivistke Radlobby Kärnten okoli Daniela Wutteja, Yasmin Stoderegger, Margreth Rebernig in Anneliese Fuchs želijo z akcijami opomniti, da so kolesarji enakopravni udeleženci v prometu in da je treba ceste načrtovati tako, da se lahko na teh varno vozijo tudi kolesarji. Mlajši in bolj izkušeni biciklisti so od Mestnega gledališča preko centra Celovca prevozili štiri kilometre, dokler niso prispeli na cilj v celovškem pristanišču Lent.

Yasmin Stoderegger FOTO: NICOLE HUBMANN

»Zahvaljujemo se policistom, ki so poskrbeli za varnost na cesti in občasno zaprli križišča,« pove odgovorna organizatorka Yasmin Stoderegger. Pri Mestnem gledališču sta otroke pozdravili klovnesi Alma in Aloisia iz Šentjakoba, v pristanišču Lent pa je za dobro vzdušje poskrbela skupina Klangfeld. Tam je spregovorila ravnateljica Ljudske šole Golovica (Wölfnitz) Renate Otti o šolski pobudi »Bicibus«, ki jo podpira in spremlja tudi Radlobby Kärnten/Koroška. Zamisel »Bicibusa« je, da se otroci enkrat tedensko v spremstvu staršev s kolesi pripeljejo v šolo. Je prva tovrstna ponudba šole na Koroškem. Ob četrtkih se v šolo pripelje 15–20 otrok od prvega do četrtega razreda. Za ravnateljico je pozitivno, da se otroci že zjutraj gibljejo, ob tem pa se na ta dan zmanjša obseg prometa pred šolo. Tokratne demonstracije »Kidical mass« se je udeležil tudi podžupan mesta Celovec Ronald Rabitsch, ki je aktiviste in aktivistke povabil na izmenjavo mnenj v mestno hišo.