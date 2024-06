Pred 25 leti, jeseni leta 1999, je v Dobrli vasi začel delovati večjezični zasebni otroški vrtec Mavrica. Pot do otvoritve ni bila lahka. Po 25 letih bo vrtec dobil novega predsednika. Več slik je na www.novice.at/25letmavrica

Dolgo so se v Dobrli vasi borili za dvojezično skupino v javnem vrtcu, a občina se je uprla. Kot v drugih dvojezičnih občinah, kjer so že pred tem nastali dvo- in večjezični zasebni otroški vrtci, so se tudi v Dobrli vasi odločili, da ustanovijo zasebni otroški vrtec. Po komaj štirih mesecih pregradnje farovškega skednja je vrtec v prvem nadstropju poslopja začel z delovanjem. V pritličju stavbe pa je nastal mladinski center »Regenbogen« (danes OKAY). Pri gradnji je mnogo prostovoljcev priskočilo na pomoč.

V občini se je veliko spremenilo na bolje, je povedal Štefan Kramer v svojem govoru. Danes smo enakovreden izobraževalen partner v občini. Kramer je poudaril, da ima vrtec Mavrica danes z občino urejeno sofinanciranje oz. kritje primanjkljaja. Navzočemu županu Wolfgangu Stefitzu in podžupanu Friedrichu Wintschnigu se je Kramer zahvalil za soglasen sklep občinskega sveta o financiranju.

Kramer bo oddal mesto predsednika

Na slavnostni prireditvi je Štefan Kramer napovedal umik s predsedniškega mesta: »Po 25 letih sem se odločil, da oddam funkcijo predsednika in srečen sem, da imamo v naši sredini ženske in moške, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost in želijo v prihodnosti projekt mladinskega centra in večjezičnega vrtca sooblikovati po svoje.« Nova predsednica bo Nadja Wrienz. Hkrati se je Kramer zahvalil vsem sopotnikom zadnjih 25 let in jih povabil tudi na oder. Splačalo se je za vrtec boriti se 25 let in zasledovati ta cilj in to pot, je povedal Kramer.

Vsako rojstvo se dogaja z bolečinami, je povedal župnik Janez Tratar. Tudi on je zelo emocionalno pripovedoval o velikih nasprotjih pri pregradnji in kako je v težkih časih romal na Brezje in tam prosil za pomoč.

Prišla je tudi deželna svetnica Beate Prettner, ki je vrtcu podelila certifikat »Zdrava oskrba otrok«. Dvojezično zahvalno priznanje pa sta vrtcu podelila tudi zastopnika občine Stefitz in Wintschnig. Moramo držati skupaj, je povedal župan Stefitz v slovenščini in se zahvalil društvu za korajžo, ki so jo imeli pred 25 leti. Povedal je tudi, da ne razlikuje med otroki v občinskem otroškem vrtcu in med tistimi v zasebnem vrtcu Mavrica. Spregovorili so še generalni konzul Anton Novak, zastopnica oddelka 6 – izobraževanje in šport dežele Koroške Ludmilla Kofler in Marjan Sturm, bivši predsednik Zveze slovenskih organizacij. Pozdravil je tudi podpredsednik mladinskega centra OKAY Elias Komar. Predsednica SPD Srce Gitti Neuwersch se je zahvalila za dobro sodelovanje in simbolično podarila vrtcu in mladinskemu centru srca.

Spored so oblikovali otroci otroškega vrtca Mavrica, skupina Sweethearts, društveniki SPD Srce in domači mladinci. Po uradnem delu je sledila agapa na farovškem dvorišču.

Simone Haschej, prvi letnik vrtca Mavrica:

V vrtcu sem imela prvič stik z nemščino in italijanščino, saj doma govorimo slovensko. Imeli smo veliko izletov. Šli smo na občino, obiskali kmetije ter tam pobirali krompir in stiskali mošt. Tudi moj oče je pomagal pri gradnji vrtca. Še danes se čutim povezano z vrtcem. Vrtcu in mladinskemu centru želim vse dobro in še mnogo let ter mnogo otrok in mladincev. Vsem otrokom pa želim, da bodo v vrtcu doživeli tako lep čas, kot sem ga jaz nekoč.

Jasmina Hajnžič, voditeljica vrtca:

Ponosni smo, da smo danes dobili certifikat, saj smo zadnja tri leta izvedeli veliko o zdravju in zdravi prehrani. Imamo eno skupino s 24 otroki. Enkrat tedensko imajo otroci italijanščino. V vrtcu delam že osmo leto, od pandemije naprej sem voditeljica. Otroci so doma večinoma iz občine, nekateri starši pa pripeljejo otroke tudi bolj od daleč, ker jih je prepričala naša ponudba. Delamo po Gombosovem konceptu.

Nadja Wrienz, prevzela bo mesto predsednice vrtca:

Uradno bom jeseni prevzela vodenje društva. V vrtcu bomo obdržali naš jezikovni koncept. Čeprav imamo več povpraševanja, bomo ostali pri eni skupini, saj tudi prostorsko ni več možno. V vrtcu vlada družinsko vzdušje med starši, otroki in vzgojiteljicami. To naj tako tudi ostane. Elementarna pedagogika se ves čas spreminja. Skupaj s timom vrtca hočem našo ponudbo razvijati naprej.