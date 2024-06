V Dobrli vasi so v soboto, 8. junija, praznovali 25. obletnico zasebnega večjezičnega otroškega vrtca Mavrica in 25 let mladinskega centra OKEY. Prišla je tudi deželna svetnica Beate Prettner, ki je vrtcu podelila certifikat »Zdrava oskrba otrok«. Dvojezično zahvalno priznanje pa sta vrtcu podelila tudi zastopnika občine Wolfgang Stefitz in Friedrich Wintschnig. Na slavnostni prireditvi je Štefan Kramer napovedal umik s predsedniškega mesta. Nasledila ga bo Nadja Wrienz.