Žmukovi mami v slovo 

Poroka je bila 15. oktobra 1967; v zakonu se je rodilo pet otrok, tri hčere in dva sinova. Prišla je v staro kmečko hišo brez tekoče vode in brez kurjave, od trdega dela na trdo delo na težavni gorski kmetiji. Najprej sta z možem popravila pa povečala hlev ter gumno. Na začetku 80-ih let preteklega stoletja sta sezidala novo hišo, postavila družini prijeten, topel dom. Čez 30 let se je vozila teden za tednom po dvakrat v Celovec na benediktinsko tržnico. Tam je prodajala raznovrstno pecivo od pogač, šarteljnov do drugih dobrot. S tem je pomagala omogočiti šolanje otrokom na Slovenski gimnaziji ter pozneje v raznih poklicih. Le malokdo ve, da je uteho iskala tudi v slikanju. Te slike kažejo njeno ljubezen do narave, katero je kot kmetica in mati od srca spoštovala.