Žlahtni mami in babici v zadnji pozdrav in zahvalo 

Angela Cuderman se je rodila na Rakeževem na Jezerskem Antoniji in Viktorju Zupan kot drugi otrok od šestih. Rodila v družini, kjer se je medsebojno spoštovanje pisalo z zlatimi črkami in so se bratje in sestre med seboj vedno dobro razumeli. Po osnovni šoli na Jezerskem jo je pot vodila v Kranj, kjer je pri neki družini pazila na otroke. Nato se je vrnila na Jezersko in se v hotelu Kazina začela učiti za kuharico. V tem času si ni pridobila samo poklicne izobrazbe, spoznala je tudi svojega bodočega moža Lenarta. Po končani izobrazbi sta se poročila – pred natančno šestdesetimi leti pa je Obirsko postalo njuna nova domovina. Na Obirskem sta si ustvarila družino, je rajna Angela postala mati sinov Mirka in Lenarta in je skrbela za dom za malo kmetijo, je njen vsakdan zahteval veliko dela in odrekanja.