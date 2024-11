Živel je za družino in farno skupnost

Pušnikov Šurš je bil tudi kmet z vsem srcem. Kot mladenič je doraščal v težkem času. Divjala je 2. svetovna vojna, njega pa so vpoklicali, ko je bil mlad komaj 15 let. Na srečo pa mu je bilo prizanešeno, ker je še pravočasno propadel Hitlerjev »tretji rajh«. Kmalu po koncu vojne, časi so bili še vedno trdi, je Pušnikov Šurš prevzel očetovo kmetijo. Še pozneje se je v pogovorih s svojimi najdražjimi rad spominjal, kako so obdelovali njive in polja z voli in konji, vsi pa so ob njegovem pripovedovanju napeto poslušali.