Živel je za delo z mladino in bil povezan z društvi

Nužej Tolmaier je bil 23. julija 1942 rojen v pregnanstvu, v taborišču Frauenaurach na Bavarskem. S sestro Regino ga je povezovala pregnanska izkušnja. Ali, kot je povedala znastvena vodja SNI Urban Jarnik Martina Piko-Rustia v poslovilnem govoru: »Ker ste bili zavedna slovenska družina, ste bili pregnani. Pregnanska izkušnja te je izoblikovala in živel si celo svoje življenje pod geslom: Živeti hočemo!« Pozneje se je že kot otrok in mladenič vživel v kulturnopolitično stvarnost slovenske narodne skupnosti, ko je skupaj z očetom tedensko obiskoval Joška Tischlerja (1902–1979) v njegovem stanovanju v celovški karfrajtarci. Leta 1965 pa ga je takratni predsednik NSKS Valentin Inzko (1923–2002) prepričal, da je prevzel pisarno KKZ (in na začetku tudi NSKS) ob službi za Naš tednik in to v najtežjih ekonomskih okoliščinah. Z optimizmom in doslednim delom ter daljnovidnostjo mu je uspelo razviti KKZ v močno organizacijo, priznano in spoštovano tudi v večinskem narodu na Koroškem in v Sloveniji.