Žerjavovemu Otiju v zadnji pozdrav in trajen spomin

Oto je bil dober človek, mirne narave, komunikativen in vedno dobre volje, prijazen in mož beseda. Kmet pravega gorskega kova, ki mu težko delo v Žerjavovih strminah nikoli ni bilo breme, temveč velika odgovornost za ohranitev travniških površin, ki so jih kosci – sosedje in prijatelji – v složni akciji ob veselem razpoloženju in dobri jedači skorajda mimogrede pokosili in grabljice pograbile, da je bilo krme čez zimo. Prišel je dan upokojitve in z njim predaja kmetije v mlajše roke, sinu Petru, ki se je z Romino, marljivo in spretno snaho, odločil nadaljevati s kmetovanjem.