Zelo je ljubil družino in domačo skupnost

Pokojni Hanza je izhajal iz znane Pušelčeve rodbine v Se- lah na Borovnici, kjer se je rodil 6. oktobra 1940 staršem Angeli in Francu Roblek kot peti od osmih otrok. S 17 leti se je šel učit za mizarja k Petru Hriberniku v Slovenji Plajberk. Okoliščine so bile takrat vse drugo kot lahke. Večkrat je pripovedoval, kako je hodil peš do Luznerja pri odseku na Zgornji Kot, od Luznerja z avtobusom do Borovelj, iz Borovelj pa spet peš v skoraj devet kilometrov oddaljeni Slovenji Plajberk. Pozneje se je mizarsko podjetje Hribernik preselilo na Žihpolje, kjer je rajni Hanza delal do leta 1966. Nato se je, kot mnogi drugi Selani, zaposlil v borovljanskem podjetju Kestag, kjer je delal do upokojitve leta 1997. V tistem letu je tudi težko zbolel za rakom; na srečo ga je po zaslugi zdravniške spretnosti prebolel in je lahko nadaljnjih 29 let živel v krogu svoje ljubljene družine.