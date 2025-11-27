Že kot otrok je doživela vso krutost, ki jo zmore človek

Doma je prepevala tudi v domačem cerkvenem zboru, kjer se je zaljubila v Pušnikovega Šurša, kmeta iz Podroja. Maja 1962 sta stopila v globaški farni cerkvi pred poročni oltar in si ustvarila družino z otroki Šuršem, Moniko, Karlom, Johannesom in Štefanom. Na kmetiji je bilo veliko dela, rajna Cvetka pa je s pridnimi rokami prijela za vsako delo. Prav tako pa je skupaj z možem Šuršem († 14. oktobra 2024) vzgajala svoje otroke v goreči materinski ljubezni in jim posredovala vrednote, kot so pravičnost, izobrazba, dobrotljivost in ljubezen do slovenskega naroda in materinega jezika. Prav tako je bila zelo gostoljubna, prijazna in radodarna, posebej pa se je veselila tudi vnukinj in vnukov ter pravnukinj in pravnukov.