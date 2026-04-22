Zapustil je neizbrisen pečat na gledališkem področju

Franci Končan je v svojem več kot štiridesetletnem delovanju na Koroškem režiral več kot 80 gledaliških predstav. Vodil je igralske skupine in pripeljal do lepih uspehov pri številnih društvih, mdr. v Svečah, Bilčovsu, Kotmari vasi, Velikovcu, Žitari vasi in Žvabeku. Odmevna je bila tudi serija treh Drabosnjakovih odrskih besedil (Pastirska igra, Pasijon, Igra o izgubljenem sinu), ki je bila za tisoče gledalcev posebno doživetje. Z igralci v Selah je v 20 letih zrežiral 43 predstav in je v teh letihšlo več kot 150 Selanov skozi njegovo gledališko šolo. Naravnost neizbrisne sledove pa je zapustil v Vogrčah, kjer je pri igrah domačega kulturnega društva pred žup­niščem sodelovala vsa vas, igre pa so pritegnile več tisoč ljubiteljev gledališke kulture.