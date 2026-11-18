Leta 1993 so na domačiji zgradili novo hišo, v kateri naj bi Franc in Nani preživela svoja poznejša leta. Leta 1995 je Franc kmetijo predal sinu Walterju in se upokojil. Z ženo sta se preselila v novo hišo. Čeprav je kmetijo predal sinu, je še naprej z veseljem poprijel za delo in pomagal pri opravilih na domači kmetiji. Veliko so mu pomenila tudi leta, ki jih je skupaj z Nani preživel v njunem novem domu. Franc in Nani sta skupaj preživela 60 let zakonskega življenja, vse do 13. decembra 2022, ko se je Franc moral za vedno posloviti od svoje ljubljene žene. Po njeni smrti je ostal v njunem domu. Otroci so mu pomagali in ga podpirali, tako da je lahko še dolgo živel samostojno in počel stvari, ki jih je bil vajen. Tudi narava mu je pomenila zelo veliko. Rad je imel domače gozdove, gore in travnike. Tam se je počutil domače, tam je našel svoj mir in zadovoljstvo. Aprila letos pa se je po padcu v gozdu njegovo zdrav­stveno stanje začelo postopoma slabšati. Od letošnjega julija naprej je potreboval stalno nego in pomoč - dokler ni v ponedeljek, 26. oktobra letos, mirno zaspal v 94. letu starosti. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.