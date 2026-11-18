Nekateri ljudje ne potrebujejo veliko besed, da pustijo globoke sledi v življenju drugih. S svojo mirno naravo, skromnostjo in vsakdanjimi dejanji nam pokažejo, kaj je v življenju zares pomembno. Ljudje, ki so za svojo družino, za soljudi in za okolje, v katerem živijo, neprecenljive vrednosti. Takšen človek je bil Franc Oraže.
Rodil se je 5. marca 1933 kot prvi otrok Franca in Marije Oraže pri Hajnžiču. Odraščal je v težkih časih, ki jih je zaznamovala tudi druga svetovna vojna. Ljudsko šolo je Franc obiskoval v Selah pri Cerkvi. Po končani šoli je bil voznik tovornjaka, delal je na kmetiji in na žagi ter prevažal žagan les. Opravljal je težka dela, ki so zahtevala veliko moči, vztrajnosti in odgovornosti.
Leta 1960 je od očeta prevzel domačo kmetijo. Julija 1962 se je poročil z Nani Mautz. Skupaj sta si ustvarila dom in družino. Njuno skupno življenje je bilo polno dela in vsakdanjih obveznosti, a tudi lepih trenutkov, veselja in medsebojne podpore. Rodili so se jima štirje otroci: hčerki Annemarie in Martina ter sinova Franc in Walter. Družina in domača kmetija sta imeli v življenju Franca posebno mesto. Pomembna pa mu je bila tudi povezanost z ljudmi v domačem kraju. Kot dolgoletni član domačega gasilskega društva se je zavedal, kako pomembno je, da ljudje držijo skupaj in si med seboj pomagajo. Bil je miren, prijazen in skromen človek. Zaradi njegove prijazne in umirjene narave so se ljudje v njegovi družbi počutili zelo dobro.
Leta 1993 so na domačiji zgradili novo hišo, v kateri naj bi Franc in Nani preživela svoja poznejša leta. Leta 1995 je Franc kmetijo predal sinu Walterju in se upokojil. Z ženo sta se preselila v novo hišo. Čeprav je kmetijo predal sinu, je še naprej z veseljem poprijel za delo in pomagal pri opravilih na domači kmetiji. Veliko so mu pomenila tudi leta, ki jih je skupaj z Nani preživel v njunem novem domu. Franc in Nani sta skupaj preživela 60 let zakonskega življenja, vse do 13. decembra 2022, ko se je Franc moral za vedno posloviti od svoje ljubljene žene. Po njeni smrti je ostal v njunem domu. Otroci so mu pomagali in ga podpirali, tako da je lahko še dolgo živel samostojno in počel stvari, ki jih je bil vajen. Tudi narava mu je pomenila zelo veliko. Rad je imel domače gozdove, gore in travnike. Tam se je počutil domače, tam je našel svoj mir in zadovoljstvo. Aprila letos pa se je po padcu v gozdu njegovo zdravstveno stanje začelo postopoma slabšati. Od letošnjega julija naprej je potreboval stalno nego in pomoč - dokler ni v ponedeljek, 26. oktobra letos, mirno zaspal v 94. letu starosti. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
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