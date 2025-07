Zahvala žlahtni mami

Ljubezen do gostinstva jo je spremljala do upokojitve. Opravila je natakarski tečaj, zaposlila se v sezonah, poleti tudi celih 25 let v hotelu Reich­mann v Klopinju, pozimi pa več let v Mallnitzu. Še posebej je bila vesela, da si je leta 1975 lahko izpolnila željo po lastni kavarni v Otočah (Waidmansdorf), ki jo vodila pet let. Mnogi obiskovalci nekdanjih maturantskih in Slovenskih plesov v Delavski zbornici pa se radi spominjajo tudi časov, ko jim je stregla v gostišču Volkskeller in kjer je izobraževala tudi gostinjske vajence, med njimi lastnika gostilne Pri Obnarju Petra Ruppitza v Gornji vasi. Sicer pa so ji prav tako bili zelo pri srcu rože, zelenjavni vrt, ročno delo in kuhanje, nič manj pa tudi šport ter še posebej SAK, za katerega je vrsto let navijala in je obiskovala tekme v Celovcu.