Zadnje dni je delila s svojimi otroki

Ko se je Cecilija Kernjak, rojena Koncilija, pred kratkim poslovila od tega sveta, so bili ob njej v zadnjih dneh njeni otroci, ki so prihiteli domov na Trebinjo pri Šentilju na Koroškem iz Guatemale, iz Kalifornije, iz Švice, z Dunaja in iz Celovca. Ob pogrebu zadnjo soboto so pripravili njeni otroci nagovor za pogreb, iz katerega kratko in ne vselej dobesedno povzemam nekaj podatkov in misli: »Naša mama Cilka se je rodila 22. 11. 1937 v Mekinjah pri Kamniku v Sloveniji. Ko je bila stara 4 leta, se je njena mama po nasvetu hišnega zdravnika umaknila z njo in z majhnim bratom k svojim staršem pri Marnu v Rovah pri Šentilju. Njena mama se je z otrokoma umaknila zaradi bombnih napadov v okolici Mekinj, ki so ogrožali Cilkino zdravje. Nekaj mesecev kasneje pa se jim je pridružil oče Jože Koncilija z ostalimi otroki, nakar so vsi ostali na Rovah. Oče Jože je bil doma spoštovan mizar in je izhajal iz ugledne mizarske družine, ki je delala tudi za arhitekta Jožeta Plečnika. Na Koroškem pa oče ni našel prav svojega mesta in ne priznanja, in je družina živela v revščini, podobno kot drugi »kajžniki« tedaj, tako da so morali delati na drugih kmetijah in nabirati celo gozdne sadeže za zaslužek in preživetje. Ne glede na to pa je družina pri Marnu zelo cenila izobrazbo in omiko, kar je zaznamovalo tudi Cilko, ki je hotela postati učiteljica. Prišlo pa je drugače, ker se je že kot 17-letna zaljubila in se poročila z Mirom Kernjakom. Rodila je petnajst otrok in za njih skrbela, zraven pa vodila gospodinjstvo, delala na polju in v hlevu in se ob vsem tem izobraževala v zadevah vrtnarstva in kuhanja. Dolga leta je skrbela za vzdrževanje in okras cerkve na Humcu. Najlepši šopki cvetja so praviloma prihajali prav iz njenega vrta. Njen tast Pavle Kernjak in njen mož Miro sta oba komponirala pesmi in vodila zbore, Cilka pa je to podpirala z razumevanjem in je tudi sama rada pela. Po vseh svojih močeh in z veliko ljubeznijo je podpirala tudi svoje otroke pri vseh njihovih odločitvah, fante in dekleta enako, kakor so se pač odločili za poklic ali šolanje in študij, pa tudi za igranje instrumentov. Da so bile vera, izobraževanje in kultura zanjo najvišje dobrine, nam je kazala celo življenje, tudi še po velikem udarcu usode, ko je imela 86 let. Doživela je možgansko kap, ki je povzročila paralizo leve polovice telesa. Z železno voljo in neomajno vztrajnostjo je vsak dan vadila, da bi ponovno pridobila samostojnost, shoditi pa ni več mogla. V tem času pa je ponovno zaživela stara strast Cilke do branja. Iz dneva v dan se je ure in ure poglabljala v številne knjige različnih domačih in svetovnih avtorjev. Zlasti so jo zanimali zgodovina, biografije izjemnih osebnosti, vloga žensk v družbi, vprašanja vere in medverskega dialoga, raznolikost narodov, vrtnarstvo in ekološke, medicinske in psihološke teme. Najbolj pa je ljubila poezijo in pogosto recitirala pesmi. Letos pa je Cilka doživela vrsto epileptičnih napadov, od zadnjega si ni več opomogla. Po desetih dneh v bolnišnici je želela samo še domov. Doma so jo do zadnje ure spremljali negovalki Boža in Milena in njeni otroci. Smrt naše drage mame in babice pušča za seboj veliko praznino. Ostal nam bo pa spomin na njen srčni nasmeh in na njen smisel za humor, njeno nesebičnost in dostojanstvenost, njeno iskrenost, njeno marljivost in preudarnost, njeno zavzemanje za zapostavljene in od doma pregnane, njeno spoštovanje do knjig, izobrazbe, glasbe in kulture in na njeno veliko ljubezen do otrok«.
S Cilko sem pogosto imel daljše pogovore in sem spoznal, da je vse to, kar so zapisali njeni otroci, še kako res. Svet in ljudi je znala precej trezno, a klub temu človeško prizanesljivo oceniti, in sva se pri tem zelo dobro ujemala. Imela je do zadnjega izredno dober spomin in vedela je za vse ljudi in njihove družine v fari Šentilj in okolici. Pogrešal bom njeno preudarnost, velikodušnost in ljubeznivost, ki jo je kazala kljub ogromni meri dela, ki ga je opravljala do visoke starosti. Bila je zelo razgledana in je pri tem združevala svojo krščansko vero z intelektualnim in kritičnim pogledom tako na cerkev kot tudi na politiko in družbo. To pa ni omajalo njene vere in vsestranske ljubezni, ker se je – kot sem prepričan – počutila povezana ne samo s svojimi otroki, temveč z ljudmi, naravo in vsem stvarstvom. Duhovnik Janko Krištof je pri maši povedal, da ga je Cilka, ko je prišel prvič na njen dom, presenetila z izjavo, da ji je bil vsak otrok, ki ga je rodila, kot raj na zemlji. Če pomislim na to, kako se je Cilka žrtvovala za dom in družino in da je zaradi tega morala opustiti svojo poklicno željo in izobrazbo, bi to težko verjel, če je ne bi poznal. Nikoli ni silila v ospredje in zdi se mi, da kot žena ni podpirala le »tri vogle hiše«, kot so včasih rekli, temveč da svet sloni na ramenih takih ljudi, kot je bila ona, ki nosijo svet z ljubeznijo, čeprav se pri tem zavedajo, da zgoraj sedijo drugi, ki so bolj mogočni, bolj vidni in pogosto precej manj ljubeznivi ...
Cilka je bila mati, ki se je zavedala sončnih in senčnih strani domovine in ob tem cenila kulturnost duha in jezika v družini in v družbi. Svoje zadnje dni je delila z otroki, ki so še pravočasno prihiteli k svoji »mamici«, kot so jo imenovali, z več koncev sveta. Franci Serajnik
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