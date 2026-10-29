Zadnje dni je delila s svojimi otroki

Ko se je Cecilija Kernjak, rojena Koncilija, pred kratkim poslovila od tega sveta, so bili ob njej v zadnjih dneh njeni otroci, ki so prihiteli domov na Trebinjo pri Šentilju na Koroškem iz Guatemale, iz Kalifornije, iz Švice, z Dunaja in iz Celovca. Ob pogrebu zadnjo soboto so pripravili njeni otroci nagovor za pogreb, iz katerega kratko in ne vselej dobesedno povzemam nekaj podatkov in misli: »Naša mama Cilka se je rodila 22. 11. 1937 v Mekinjah pri Kamniku v Sloveniji. Ko je bila stara 4 leta, se je njena mama po nasvetu hišnega zdravnika umaknila z njo in z majhnim bratom k svojim staršem pri Marnu v Rovah pri Šentilju. Njena mama se je z otrokoma umaknila zaradi bombnih napadov v okolici Mekinj, ki so ogrožali Cilkino zdravje. Nekaj mesecev kasneje pa se jim je pridružil oče Jože Koncilija z ostalimi otroki, nakar so vsi ostali na Rovah. Oče Jože je bil doma spoštovan mizar in je izhajal iz ugledne mizarske družine, ki je delala tudi za arhitekta Jožeta Plečnika. Na Koroškem pa oče ni našel prav svojega mesta in ne priznanja, in je družina živela v revščini, podobno kot drugi »kajžniki« tedaj, tako da so morali delati na drugih kmetijah in nabirati celo gozdne sadeže za zaslužek in preživetje. Ne glede na to pa je družina pri Marnu zelo cenila izobrazbo in omiko, kar je zaznamovalo tudi Cilko, ki je hotela postati učiteljica. Prišlo pa je drugače, ker se je že kot 17-letna zaljubila in se poročila z Mirom Kernjakom. Rodila je petnajst otrok in za njih skrbela, zraven pa vodila gospodinjstvo, delala na polju in v hlevu in se ob vsem tem izobraževala v zadevah vrtnarstva in kuhanja. Dolga leta je skrbela za vzdrževanje in okras cerkve na Humcu. Najlepši šopki cvetja so praviloma prihajali prav iz njenega vrta. Njen tast Pavle Kernjak in njen mož Miro sta oba komponirala pesmi in vodila zbore, Cilka pa je to podpirala z razumevanjem in je tudi sama rada pela. Po vseh svojih močeh in z veliko ljubeznijo je podpirala tudi svoje otroke pri vseh njihovih odločitvah, fante in dekleta enako, kakor so se pač odločili za poklic ali šolanje in študij, pa tudi za igranje instrumentov. Da so bile vera, izobraževanje in kultura zanjo najvišje dobrine, nam je kazala celo življenje, tudi še po velikem udarcu usode, ko je imela 86 let. Doživela je možgansko kap, ki je povzročila paralizo leve polovice telesa. Z železno voljo in neomajno vztrajnostjo je vsak dan vadila, da bi ponovno pridobila samostojnost, shoditi pa ni več mogla. V tem času pa je ponovno zaživela stara strast Cilke do branja. Iz dneva v dan se je ure in ure poglabljala v številne knjige različnih domačih in svetovnih avtorjev. Zlasti so jo zanimali zgodovina, biografije izjemnih osebnosti, vloga žensk v družbi, vprašanja vere in medverskega dialoga, raznolikost narodov, vrtnarstvo in ekološke, medicinske in psihološke teme. Najbolj pa je ljubila poezijo in pogosto recitirala pesmi. Letos pa je Cilka doživela vrsto epileptičnih napadov, od zadnjega si ni več opomogla. Po desetih dneh v bolnišnici je želela samo še domov. Doma so jo do zadnje ure spremljali negovalki Boža in Milena in njeni otroci. Smrt naše drage mame in babice pušča za seboj veliko praznino. Ostal nam bo pa spomin na njen srčni nasmeh in na njen smisel za humor, njeno nesebičnost in dostojanstvenost, njeno iskrenost, njeno marljivost in preudarnost, njeno zavzemanje za zapostavljene in od doma pregnane, njeno spoštovanje do knjig, izobrazbe, glasbe in kulture in na njeno veliko ljubezen do otrok«.