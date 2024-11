Za vedno je zatisnil svoje blage oči

Doma je bilo zdaj treba voditi kmetijo, ki jo je prevzel Ernijev starejši brat Franci. V povojnem času so iz Črne na Koroškem na kmetijo prišli tudi otroci družine Verdel – in Erni je spoznal svojo bodočo soprogo Marico in se poročil z njo leta 1955. Postala sta ljubeča starša osmih otrok: med letoma 1955 in 1975 so se rodili Pepi, Karolina, Konrad, Andrej, Maria, Erni, Tonči in Giti. Mlada družina je sprva živela na očetovi domačiji in nato v mali Kebrovi bajti, dokler se ni takrat sedemčlanska družina leta 1967 preselila v novozgrajeno hišo. Medtem ko je oče Erni med tednom delal kot drvar pri grofu, je mati Marica skrbela za majhno kmetijo in vse otroke. Svojim otrokom sta bila vzor delavnosti in marljivosti. Bila sta ljubeča starša in skušala sta vsem otrokom omogočiti dobro izobrazbo. Hkrati je leta 1977 tragična smrt komaj 16-letnega sina Andreja zapustila globoke rane v družini.