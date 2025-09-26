Za mamo odšel še sin 

Pred komaj dvema mesecema je Boris Pahtev pospremil svojo mamo Barbaro na njeno zadnje zemeljsko počivališče na pokopališču v Nonči vasi. V nedeljo, 7. septembra, pa je kot strela z jasnega udarila vest, da ji je tudi sam sledil v večnost. Vest o njegovi nepričakovani smrti je vse, ki smo ga poznali na Koroškem, naravnost osupnila, prav tako pa je hudo prizadela njegove sestrične Martino, Ano in Vesno z družinami v Sloveniji. V njegovem življenju so sestrične zavzemale posebno mesto in mu dajale občutek, da nikoli ni sam. Ob tem je vedno rad obdaroval male nečake za veliko noč, pliberški jormak ali za božič, Juretu pa je bil tudi dober birmanski boter. Sploh pa je veljala njegova velika ljubezen Jadranskemu morju ter Piranu, kjer je pri stricu Ivanu preživljal brezskrbne dni – ob Jadranskem morju, v Portorožu, pa je tudi nepričakovano umrl.
Boris Pahtev se je rodil 21. januarja v Celovcu. Njegova mama, katere brat Peter je bil med soustanovitelji podjetja filtrov v Šmihelu, je bila kot samohranilka zaposlena v turizmu in je zato morala malega Boriosa v najnežnejših letih zaupati varstvu v domu. Kljub temu je ostala njegova vez z mamo do njenega zadnjega zdihljaja izredno ljubeča. Sam si družine ni ustvaril, njegovi opori sta bili mama Barbara in teta Terezija, za katero je prav tako predano skrbel, ko je bila bolna. Za mamo pa je skrbel, kot lahko skrbi samo otrok, ki mu je ljubezen do matere resnično pri srcu. Tudi njegov oče je, čeprav iz ozadja, ves čas spremljal Borisovo življenje in mu kasneje zapustil rojstno hišo v Celovcu.
Po maturi na Slovenski gimnaziji leta 1984 je študiral slovensko književnost v Celovcu, vendar ga je pot zanesla drugam – h Koroški deželni zavarovalnici. Kar 33 let je soustvarjal podobo zavarovalnice. Bil je njen prvi ter vedno nasmejani in prijazni obraz. Vsakega je nagovoril v njegovem jeziku, pa naj je bilo to v slovenščini, nemščini, hrvaščini ali angleščini.
Neznani mislec je zapisal:
»Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje in čas. «
Srečno, Boris! Ohranili te bomo v lepem spominu. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
Pogreb z mašo bo v petek, 26. septembra, ob 17.00 v Nonči vasi.
