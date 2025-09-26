Za mamo odšel še sin 

Pred komaj dvema mesecema je Boris Pahtev pospremil svojo mamo Barbaro na njeno zadnje zemeljsko počivališče na pokopališču v Nonči vasi. V nedeljo, 7. septembra, pa je kot strela z jasnega udarila vest, da ji je tudi sam sledil v večnost. Vest o njegovi nepričakovani smrti je vse, ki smo ga poznali na Koroškem, naravnost osupnila, prav tako pa je hudo prizadela njegove sestrične Martino, Ano in Vesno z družinami v Sloveniji. V njegovem življenju so sestrične zavzemale posebno mesto in mu dajale občutek, da nikoli ni sam. Ob tem je vedno rad obdaroval male nečake za veliko noč, pliberški jormak ali za božič, Juretu pa je bil tudi dober birmanski boter. Sploh pa je veljala njegova velika ljubezen Jadranskemu morju ter Piranu, kjer je pri stricu Ivanu preživljal brezskrbne dni – ob Jadranskem morju, v Portorožu, pa je tudi nepričakovano umrl.