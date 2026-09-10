Vse prerano slovo Kovačeve Tonči

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te več ni.
Upanje, da bo Tonči Kuneth, roj. Wolbank, uspešno premagala zahrbtno bolezen, je bilo veliko. Toda prišel je trenutek, ko je bila preutrujena, da bi odprla oči. Ni imela več potrebne moči. Njen mož Pepe je bil v tem težkem času vsako minuto ob njeni strani, kakor se je zanjo ter za njun skupen dom in družino ljubeče brigal celih 54 let njunega skupnega življenja. Dokler ni v četrtek, 13. avgusta, njegova žena Tonči v 78. letu starosti za vedno zatisnila svoje dobrotljive oči.
Rodni dom rajne Tonči je bil pri Kovaču v Banji vasi. Iz te rodbine izhaja tudi Jože Volbank (1897–1981). Po njem je imenovana Volbankova ustanova, ki podpira mladinske projekte v korist ohranitve slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Pri Kovaču je Tonči odraščala skupaj s sestro Micej, por. Karicelj, s katero je bila do zadnjega tesno povezana. Po osnovnošolski izobrazbi se je Kovačeva Tonči izučila za šiviljo, nato pa je že kot 19-letno dekle morala prevzeti – v zelo trdih okoliščinah – domače posestvo. Leta 1969 je spoznala svojega bodočega moža Pepeja Kunetha. Leta 1972 sta se poročila in si ustvarila družino s sinom Thomasom in hčerko Sandro.
Sedaj je mesto Tonči Kuneth v Kovačevi hiši tiho in prazno. Ostaja pa tolažba: smrt je hkrati rojstvo trajnega spomina.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje
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