Vse prerano slovo Kovačeve Tonči

Rodni dom rajne Tonči je bil pri Kovaču v Banji vasi. Iz te rodbine izhaja tudi Jože Volbank (1897–1981). Po njem je imenovana Volbankova ustanova, ki podpira mladinske projekte v korist ohranitve slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Pri Kovaču je Tonči odraščala skupaj s sestro Micej, por. Karicelj, s katero je bila do zadnjega tesno povezana. Po osnovnošolski izobrazbi se je Kovačeva Tonči izučila za šiviljo, nato pa je že kot 19-letno dekle morala prevzeti – v zelo trdih okoliščinah – domače posestvo. Leta 1969 je spoznala svojega bodočega moža Pepeja Kunetha. Leta 1972 sta se poročila in si ustvarila družino s sinom Thomasom in hčerko Sandro.