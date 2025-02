 »Vsakega je srečaval na isti ravni«

K policiji je prišel leta 1976 in se v prvih letih izobraževal na Dunaju. Leta 1982 se je vrnil na Koroško in bil leta 2005 dodeljen deželnemu prometnemu oddelku v Krivi Vrbi, kjer je do upokojitve (med drugim z motornim vozilom) skrbel za varnost na cesti. Pri tem se nikoli ni obnašal neprijazno do udeležencev prometa. Nasprotno: bil je do njih izrazito človeški ter marsikdaj je zatisnil tudi oko. Na vse te vrline je na pogrebni slovesnosti, ki so se je udeležili tudi številni bivši Jozejevi kolegi, še posebej opozoril vodja deželnega prometnega oddelka Adi Winkler. V dokaj čustvenem govoru ga je označil kot zglednega policista do kolegov »in do udeležencev prometa.«