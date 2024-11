V Pliberku je našel tudi zadnji dom

Wolfgang Mikula je bil zelo ponosen tudi na svoj rod in še posebej na Janka Mikulo, »očeta« koroškoslovenske him-ne »Rož, Podjuna, Zila«. Do smrti je hranil sliko, na kateri je njegov oče Franz Mikula ovekovečen kot deček med častnimi gosti Mikulove primicije v Ločah. Pozneje je njegov, medtem že več let pokojni oče, postal sodnik, sprva v Šentvidu ob Glini, nato v Celovcu. V tem času sta se tudi razšla: oče rajnega Wolfganga in sorodnik »očeta« himne koroških Slovenk in Slovencev je bil namreč do smrti hud na svojega sina, ki je še posebej v 70. letih prejšnjega stoletja aktivno podpiral slovensko narodno skupnost pri njenem prizadevanju za uresničitev narodnih pravic. Hud na sina, ki se je zavestno naselil v Pliberku in bil do zadnjega ponosen na svoje korenine.