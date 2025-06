Užmanovi Ani v slovo

Šolanje je Užmanova Ani zaključila v gospodinjski šoli v domačem Šentpetru. Po šolanju se je sprva zaposlila v gospodinjstvu, nato v knjigoveznici Mohorjeve tiskarne, kjer je bila zaposlena vse do upokojitve. Bila je skrbna in hkrati zelo solidarna sodelavka, ki je vedno gledala, da je tudi tedanji Naš tednik pravočasno prišel na pošto. Močno in ljubeče pa je bila povezana tudi s sestro in svakom do njune smrti. Pomagala jima je na domačiji in pri vsakdanjih opravilih, prav tako pa je podpirala nečakinjo z družino do svoje prerane smrti.