Užmanovemu Mihiju v zadnji pozdrav 

Prvotno se je Mihael Kristof izučil za mehanika, nato se je odločil, da se poklicno preusmeri: leta 1980 se je zaposlil pri avstrijski carini v Podkloštru, več kot deset let pozneje, leta 1991, pa pri carini na Karavanškem prredoru, kjer je navezal tudi prijateljske stike s kolegi na slovenski strani meje in so se ta prijateljstva ohranila do danes. Po združitvi carine s policijo je bil leta 2004 žandar, še prej pa je opravil policijski izpit. Na Karavanškem predoru je bil nastavljen do leta 2009, nato pa je bil do upokojitve zaposlen pri avtocestni policiji.