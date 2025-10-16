Uživaj večni mir, dragi Tine!

Luč sveta je Tine Hribernik zagledal 11. novemba pri Menclu na Proboju. Poklicno se je zaposlil kot knjigvodja v dobrolskem podjetju RutarCenter, njegova življenjska sopotnica pa je bila Mojca Kap-Količeva z Žamanj. Skupaj sta na začetku 70. let prejšnjega stoletja zgradila lasten dom v Vinogradih pri Žitari vasi, ob vznožju še vedno obstoječega vinograda v žitrajski občini. Prav tako je Tine izkazoval dobrosrčno očetovsko ljubezen hčerki Marici. Hkrati mu je bilo zelo pri srcu branje, zlasti še zgodovinske literature. Še posebej kruto pa je moralo zanj biti, ko je v mladostnih letih postal žrtev hude prometne nesreče, katere posledice je čutil do konca svojega življenja.