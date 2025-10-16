Uživaj večni mir, dragi Tine!

V petek, 11. julija letos, se je za vedno poslovil Franc Kukovica, komaj tri mesece pozneje, v ponedeljek, 6. oktobra, pa mu je v 88. letu starosti sledil v večnost njegov občinskopolitični in kulturni sotrudnik Tine Hribernik. Sledil v večnost mož, ki si je za slovensko skupnost v domači občini pridobil neminljive zasluge.
Med letoma 1973 in 1991 je Tine Hribernik skoraj 20 let zastopal žitrajsko Enotno listo v občinskem svetu, od tega šest let kot član občinskega predstojništva. Prav tako pa se je vključeval v domače kulturno delo in sprva pel z ženo Mojco († 2013), nato pa skupaj z drugimi žitrajskimi občani, med drugim z Jozejem Starcem, zakoncema Kukovica in Mirkom Ogrisom pri poživitvi moškega zbora Trta.
Luč sveta je Tine Hribernik zagledal 11. novemba pri Menclu na Proboju. Poklicno se je zaposlil kot knjigvodja v dobrolskem podjetju RutarCenter, njegova življenjska sopotnica pa je bila Mojca Kap-Količeva z Žamanj. Skupaj sta na začetku 70. let prejšnjega stoletja zgradila lasten dom v Vinogradih pri Žitari vasi, ob vznožju še vedno obstoječega vinograda v žitrajski občini. Prav tako je Tine izkazoval dobrosrčno očetovsko ljubezen hčerki Marici. Hkrati mu je bilo zelo pri srcu branje, zlasti še zgodovinske literature. Še posebej kruto pa je moralo zanj biti, ko je v mladostnih letih postal žrtev hude prometne nesreče, katere posledice je čutil do konca svojega življenja.
Dragi Tine, uživaj večni mir! Slovenska skupnost ti dolguje veliko priznanje in zahvalo.
