Utihnil je njegov klic po pravičnosti   

V Ljubljani je obiskoval učiteljišče. Tam je spoznal in vzljubil tudi svojo bodočo ženo Slavko, s katero si je pozneje na Koroškem ustvaril lasten dom in družino s hčerkama Ingrid in Waltraud. Učiteljišče je v Ljubljani zaključil leta 1952, na Koroškem pa se nato kot učitelj iz političnih razlogov ni mogel zaposliti vse do leta 1961. V teh osmih letih je delal kot tovarniški delavec in se pozneje aktivno vključil v žitrajsko socialdemokratsko stranko, ki jo je med letoma 1970 in 1973 zastopal tudi kot podžupan in član predstojništva v žitrajskem občinskem svetu.