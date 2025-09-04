Umrl koroški Avsenik 

Franc Šegovc je vodil ansambel, ustanovljen leta 1954, ki so ga leta 2021 uvrstili v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši delujoči tovrstni ansambel na svetu. Ustvaril je več kot 800 pesmi, npr. »Gremo na pavre« ali valček »Kam le čas beži«, ki so ga leta 2000 razglasili za vižo stoletja. Pesmi s pristnim koroškim melosom, pesmi, ki so postale sinonim za avtentično koroško glasbo, pesmi, ki jih je virtuozno igral na harmoniki in ki so bile zelo priljubljene tudi v deželi pod Peco. Skratka: bil je koroški Avsenik. Franca Šegovca bomo ohranili v častnem spominu. Iskreno sožalje velja vdovi Hermini.