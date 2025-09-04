Umrl koroški Avsenik 

Osebno sem prvič slišal ansambel »Štirje kovači« iz Slovenj Gradca leta 1970, ko je Zveza slovenskih organizacij organizirala taborno srečanje z bogatim kulturnim sporedom na Bistrici pri Pliberku. Prireditev je bila v znamenju 100-letnice tabora v tem kraju pod Matjaževo Peco. Osrednje zahteve taborskega gibanja v Sloveniji in na Koroškem so bile Zedinjena Slovenija, slovenščina na šolah, uradih in sodiščih ter rešitev ekonomskih problemov kmečkega prebivalstva.
Nastop Štirih kovačev na Bistrici ni bil prvi pri Slovencih na severni strani Karavank. Med drugim so bili redni gostje tudi na veselicah pri Šoštarju v Globasnici, igrali so tudi na Libuškem žegnanju, še lani pa so navdušili obiskovalke in obiskovalce tradicionalnega Gorenjskega večera v Dobrli vasi.
Duša in vodja ansambla je bil Franc Šegovc, virtuozni harmonikar, pevec, avtor melodij in številnih besedil. V ponedeljek, 25. avgusta, je v 89. letu starosti za vedno odložil harmoniko, je za vedno utihnil njegov zlati glas.
Franc Šegovc je vodil ansambel, ustanovljen leta 1954, ki so ga leta 2021 uvrstili v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši delujoči tovrstni ansambel na svetu. Ustvaril je več kot 800 pesmi, npr. »Gremo na pavre« ali valček »Kam le čas beži«, ki so ga leta 2000 razglasili za vižo stoletja. Pesmi s pristnim koroškim melosom, pesmi, ki so postale sinonim za avtentično koroško glasbo, pesmi, ki jih je virtuozno igral na harmoniki in ki so bile zelo priljubljene tudi v deželi pod Peco. Skratka: bil je koroški Avsenik. Franca Šegovca bomo ohranili v častnem spominu. Iskreno sožalje velja vdovi Hermini.
