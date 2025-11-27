Umrl je Rešev Slavko 

Po šolanju v Šmihelu je Slavko sprva ostal doma na Blatu, kjer je pomagal na domači kmetiji. Kasneje se je zaposlil pri Metnitzu in potem pri pliberškem podjetju Glawar. 40 let je bil na poti po vsej Avstriji in gostilnam prodajal žganje, liker in vino. »Gostilničarje sem moral prepričati, da so kupili Glawarjeve pijače, zato sem zanje imel majhne steklenice, da so lahko poskusili. Kot trgovcu z alkoholom pa je bilo vedno zelo pomembno in tudi moj plus, da mi osebno alkohol ni dišal,« je Slavko Mlinar decembra 2023 povedal v pogovoru z Novicami. Pa tudi na kulturnem področju je bil Slavko vse življenje precej aktiven. Mlinar: »Kulturno sem se udejstvoval od 15. leta naprej, ko me je Miha Sadjak povabil k mešanemu pevskemu zboru Gorotan, kjer sem prepeval, dokler sem mogel.« Pel je tudi pri Gallusu, celih 68 let pa je bil pevec moškega pevskega zbora Foltej Hartman. Nekaj časa je pel še pri zboru Mohorjan na Prevaljah in pri mešanem pevskem zboru Srce v Dobrli vasi. Slavko je bil tudi vnet odrski igralec, posebno v spominu mu je ostala glavna vloga v igri Kaplan Klemen, ki so jo v 60. letih prejšnjega stoletja uprizorili v Šmihelu. »Ohranjanje in gojenje domače slovenske govorice je bil glavni vzrok, da sem bil kulturno aktiven, spodbujala me je pa predvsem moja mati,« je povedal Slavko Mlinar. 25. oktobra 1980 se je poročil s Sofijo, rojeno Riegel iz Stare vasi pri Šentlipšu. V zakonu se je leta 1981 rodil sin Adrian, leto kasneje pa še Mario. Žena Sofija je hčer Angeliko, znano avstrijsko in slovensko političarko, pripeljala v zakon. Družina je živela v hiši, ki si jo je Slavko zgradil na Blatu ob Reševi kmetiji in na katero je bil vselej zelo ponosen. Ponosen je bil tudi na vnukinjo Marie-Sophie in vnuka Maximiliana, otroka sina Maria. Molitev za rajnega Slavka Mlinarja bo v četrtek, 11. decembra, od 13.00 naprej v farni cerkvi v Šmihelu. Pokop žare bo ob 14.00 v družinskem grobu na domačem pokopališču. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.