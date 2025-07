Umrl je Jozi Pack

Jozi Pack se je rodil pred 90 leti pri Krznarju na Plešivcu, tri leta pred »anšlusom«! Bil je star sedem let, ko so nacisti leta 1942 hoteli deportirati Krznarjevo družino; ta kruta usoda jih ni doletela, ker je zdravnik, ki je bil v hiši prisoten po težkem porodu, vložil svoj veto, saj je bila mama v kritičnem stanju. Vsa leta v ljudski šoli je Jozi doživljal prepoved in zaničevanje svojega materinega jezika; doživel je, kako so na šolskem dvorišču sežigali slovenske knjige. Ko se je podrl Hitlerjev režim, mu je bilo deset let; v povojnih letih se je kot mlad fant vključil v poživitev slovenskega kulturnega življenja Gorjancev in rehabilitacijo slovenskega jezika. S 23 leti je moral doživeti, da so ukinili obvezno dvojezično šolstvo!