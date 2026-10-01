Stol pred domačo hišo je zdaj prazen

Z ljubeznijo in skupnimi močmi sta Hanzi in Hilda posodabljala kmetijo. Med drugim sta zgradila nov, večji hlev in skedenj ter v prvem nadstropju hiše na novo uredila sobe za kmečki turizem. Medtem ko je Hanzi mestnim gostom z veseljem približal kmečka opravila, kot sta košnja in molža, je Hilda kot predana gostiteljica poskrbela za njihovo udobje. Gostje, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja prihajali predvsem iz Nemčije, so se pri Ocijanu počutili tako dobro, da so mnogi med njimi dopust na domačiji preživljali vsako leto – nekateri celo več kot trideset let. V času, ko so na Koroškem vladale hude politične napetosti med nemško in slovensko govorečimi prebivalci, so ti gostje prek Hanzija in Hilde spoznavali ter cenili slovenski jezik in kulturo, kar je bilo Hanziju izjemno pomembno in ga je zelo veselilo.