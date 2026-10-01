Stol pred domačo hišo je zdaj prazen

Hodim čez polja, travnike in gozd
In še zadnjič čez dvorišče
Gledam v večno sinje nebo
Srečno, dom in rod
Lepo je bilo biti kmet
Rajni Hanzi se je rodil 10. prosinca 1938 na Ocijanovi domačiji v Rožeku. Izhajal je iz stare kmečke rodbine, ki je bila v zemljiški knjigi prvič omenjena že leta 1603. To je ena najstarejših kmetij v fari, na kar je bil izjemno ponosen. Po končani osnovni šoli je obiskoval kmetijsko šolo v Podravljah. Leta 1968 se je poročil s Hildo s Kordažove domačije v Holbičah (občina Škofiče); ustvarila sta si družino, v kateri so se jima rodile tri hčerke.
Z ljubeznijo in skupnimi močmi sta Hanzi in Hilda posodabljala kmetijo. Med drugim sta zgradila nov, večji hlev in skedenj ter v prvem nadstropju hiše na novo uredila sobe za kmečki turizem. Medtem ko je Hanzi mestnim gostom z veseljem približal kmečka opravila, kot sta košnja in molža, je Hilda kot predana gostiteljica poskrbela za njihovo udobje. Gostje, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja prihajali predvsem iz Nemčije, so se pri Ocijanu počutili tako dobro, da so mnogi med njimi dopust na domačiji preživljali vsako leto – nekateri celo več kot trideset let. V času, ko so na Koroškem vladale hude politične napetosti med nemško in slovensko govorečimi prebivalci, so ti gostje prek Hanzija in Hilde spoznavali ter cenili slovenski jezik in kulturo, kar je bilo Hanziju izjemno pomembno in ga je zelo veselilo.
Leta 1979 je postal ustanovni član Kulturnega društva Peter Markovič, ki je poimenovano po znanem slovenskem akademskem slikarju (1866–1929), rojenem v Rožeku. Z društvom je bil globoko povezan ter je neutrudno prispeval k njegovemu delovanju in razvoju. Ohranitev slovenskega jezika in kulture je bila njegova srčna skrb ter sveta dolžnost. Ko mu je bilo lani (2025) ob praznovanju 45-letnice društva podeljeno častno članstvo, ga je to ganilo do solz.
Listopada leta 2000 je v skedenj treščila strela in je vse zgorelo do tal. Za Hanzija je bil to strašen udarec, saj je za kmetijo dobesedno živel in dihal. Vendar so vse zgradili na novo. Hlev je bil po obnovi nekoliko manjši, a je takrat že upokojeni kmet, dokler so mu moči to dopuščale, v njem še vedno z navdušenjem skrbel za nekaj glav živine.
Bil je kmet z vsem srcem in dušo. Rad je delal na polju, v hlevu, nadvse pa je ljubil tudi delo v gozdu. To, kar mu je dala zemlja, je namenil družini; njegovo življenje je bilo v znamenju vztrajnega, trdnega kmečkega dela ter ljubezni do svojih. Kot dedi je bil silno srečen; rad se je igral z vnuki ter jih s traktorjem vozil na »špancir«. Tudi ko so mu moči že pešale, je s pomočjo rolatorja najraje hodil po domačih poteh, da bi videl, kaj je novega – ali je trava sočna in že dovolj visoka za košnjo, ali žito že zlati, ali je koruza že zrela ...
Zatisnil je za vedno svoje oči v sredo, 23. kimavca 2026, v 88. življenjskem letu.
Njegov stol pred domačo hišo je zdaj prazen in ta praznina neizmerno boli. Ostaja pa tolažba: smrt je hkrati rojstvo trajnega spomina.
Naj brezskrbno in lahko
ob večnem, božjem
žlahtnem klasju
počiva tvoje kmečko oko
Srečno in Bùh vò:ni
Tvoja družina
Pogrebna slovesnost z mašo bo v petek, 9. oktobra, ob 13.00 v Rožeku.
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