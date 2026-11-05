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Vida Picej (1952–2026)
Srečno, Vida!

5.11.2026 Škocjan St. Kanzian am Klopeiner See Janko Kulmesch

»Vida Picej svoje slovenske identitete nikoli ni skrivala, temveč jo je zavestno poudarjala. Vida je bila pogumna in pravična osebnost. Rajši je stala v ozadju in ljubila preproste reči. V družini je bila moralna instanca. Nikoli ni sodila, če je bilo potrebno, pa ni varčevala z besedami, a je vedno bila pripravljena pomagati. Bila je za nas zgled.« S temi besedami so se od svoje tete Vide Picej poslovili nečakinje in nečaki v petek, 30. oktobra, v škocjanski mrtvašnici in se ji zahvalili, da so smeli biti del njenega življenja. V petek, 9. oktobra, je Vida Picej, mati sina Romana, mirno zaspala v 75. letu starosti. Rajna je doraščala pri Tedlnu na Žamanjah - skupaj z bratoma Francem in Mirkom ter s sestro Zito. V Celju se je izobraževala v gastronomiji in se vsa leta izkazovala kot prijazna in strokovno vešča gostinjska sodelavka - mdr. kot natakarica Pri Joklnu v Celovcu ter na koncu v Domu v Tinjah. Vse, kar je imela, si je morala sama pridelati, ob tem pa se je po upokojitvi še posebej dobro počutila v Društvu upokojencev (DU) Podjuna. Za to povezanost se ji je Helka Mlinar na poslovitvi, ki sta jo oblikovala župnik Hanzej Rosenzopf in moški zbor Vinko Poljanec, posebej zahvalila in poudarila: »Občudovala sem te, kako si bila potrpežljiva s svojo boleznijo in si rekla: Pa bo, kakor bo - in kakor bo Bog hotel.« V imenu Zveze slovenskih žena (ZSŽ) se je od Vide, ki se je rada udeleževala seminarjev ZSŽ, poslovila Trude Wieser-Moschitz.

 Srečno, Vida! Počivaj v miru. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.

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