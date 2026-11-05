Srečno, Vida!

»Vida Picej svoje slovenske identitete nikoli ni skrivala, temveč jo je zavestno poudarjala. Vida je bila pogumna in pravična osebnost. Rajši je stala v ozadju in ljubila preproste reči. V družini je bila moralna instanca. Nikoli ni sodila, če je bilo potrebno, pa ni varčevala z besedami, a je vedno bila pripravljena pomagati. Bila je za nas zgled.« S temi besedami so se od svoje tete Vide Picej poslovili nečakinje in nečaki v petek, 30. oktobra, v škocjanski mrtvašnici in se ji zahvalili, da so smeli biti del njenega življenja. V petek, 9. oktobra, je Vida Picej, mati sina Romana, mirno zaspala v 75. letu starosti. Rajna je doraščala pri Tedlnu na Žamanjah - skupaj z bratoma Francem in Mirkom ter s sestro Zito. V Celju se je izobraževala v gastronomiji in se vsa leta izkazovala kot prijazna in strokovno vešča gostinjska sodelavka - mdr. kot natakarica Pri Joklnu v Celovcu ter na koncu v Domu v Tinjah. Vse, kar je imela, si je morala sama pridelati, ob tem pa se je po upokojitvi še posebej dobro počutila v Društvu upokojencev (DU) Podjuna. Za to povezanost se ji je Helka Mlinar na poslovitvi, ki sta jo oblikovala župnik Hanzej Rosenzopf in moški zbor Vinko Poljanec, posebej zahvalila in poudarila: »Občudovala sem te, kako si bila potrpežljiva s svojo boleznijo in si rekla: Pa bo, kakor bo - in kakor bo Bog hotel.« V imenu Zveze slovenskih žena (ZSŽ) se je od Vide, ki se je rada udeleževala seminarjev ZSŽ, poslovila Trude Wieser-Moschitz.