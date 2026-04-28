Srečno, Peter! Ostal boš nepozabljen.

Ko je Paul Peter Apovnik, ki smo ga v Libučah in okolici vsi klicali Zdovčev Peter, doma pa iz Senčnega Kraja v neposredni soseščini avstrijsko-slovenske meje , v soboto, 4. aprila, za vedno podlegel hudi bolezni, so mi takoj prihajali spomini na občinske volitve v 80. letih prejšnjega stoletja. Paul Peter Apovnik je bil namreč med tistimi občani v volilnem okolišu Libuče, za katere je bila kandidatura na listi EL Pliberk in SJK samoumevna. Rajni, rojen 7. junija 1964, je izhajal iz narodno zavedne Zdovčeve rodbine. Iz nje prihaja tudi njegov stric Paul Apovnik, pravnik, kulturnik ter dolgoletni politik z izrednimi zaslugami za slovensko narodno skupnost na Koroškem.
Zdovčeva kmetija, ki jo je okoli leta 1920 kupil Franc Apovnik, p. d. Ulnat (Volina) iz Podkraja pod Matjaževo Peco, ima dolgo tradicijo. Po Francu Apovniku jo je prevzel njegov sin Janez, poročen z Rožmanovo Pavlo, nečakinjo pred- in medvojnega ljubljanskega nadškofa Gregorija Rožmana (1883-1959). Za Janezom jo je prevzel njegov sin Stanko, oče petih otrok, med njimi tudi rajnega Petra. Ta je po svojem očetu kmetoval na Zdovčevi kmetiji v tretji generaciji, sedaj pa jo zelo zavzeto vodi Petrova hči Katrin.
Rajni Peter je bil mož z blago dušo, z njim si se lahko vedno prijetno pogovarjal in s katerim si se dobro počutil v veseli domači družbi. Hkrati pa je moral tudi z bolečino v srcu stati ob krsti vse prerano umrle sestre Slavke in tragično, smrtno ponesrečenega brata Gregorja. Sedaj z njima skupno uživa večni mir in pokoj.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
