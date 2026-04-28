Srečno, Peter! Ostal boš nepozabljen.

Ko je Paul Peter Apovnik, ki smo ga v Libučah in okolici vsi klicali Zdovčev Peter, doma pa iz Senčnega Kraja v neposredni soseščini avstrijsko-slovenske meje , v soboto, 4. aprila, za vedno podlegel hudi bolezni, so mi takoj prihajali spomini na občinske volitve v 80. letih prejšnjega stoletja. Paul Peter Apovnik je bil namreč med tistimi občani v volilnem okolišu Libuče, za katere je bila kandidatura na listi EL Pliberk in SJK samoumevna. Rajni, rojen 7. junija 1964, je izhajal iz narodno zavedne Zdovčeve rodbine. Iz nje prihaja tudi njegov stric Paul Apovnik, pravnik, kulturnik ter dolgoletni politik z izrednimi zaslugami za slovensko narodno skupnost na Koroškem.