»Srečno, naš sonček« 

Žal je prišlo vse drugače. Ni ji bilo namenjeno, da bi premagala raka, bolezen, za katero je izvedela že leta 2011. Sledile so operacije, kemoterapije, obsevanja in drugi zdravniški posegi. Bila so tudi leta, ko je uživala zdravje in ko je upala, da se ji bo zdravje spet vrnilo. Toda vrnila se je kruta bolezen in jo privezala na voziček. Kljub temu se je še naprej hrabro borila in je še po možnosti skoraj vsa dela opravljala sama. Nikoli ni tarnala in če ji ni šlo dobro, je na tihem prenašala svoje bolečine. Dokler ni prišel za vse svojce nepopisno žalosten trenutek, trenutek, ko doživiš, da »ni več tako, kot je bilo«: v ponedeljek, 19. januarja 2026, je Sonja Starz v celovški bolnišnici mirno zaspala, je za vedno zatisnila svoje oči in se podala v objem nebeškega sonca.