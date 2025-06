Srečno, Maks!

Kmečko delo je Maks Piko, ki je nekaj let delal tudi pri lesnem podjetju Štefana Trampuscha v Nonči vasi, poleg tega pa je bil za Slovenski spored ORF več let vremenar s šaljivo-duhovitimi anekdotami, vzljubil že v zgodnji mladosti na domači gorski kmetiji in je njegovo ljubezen do kmečkih opravil znal ceniti tudi legendarni šmihelski župnik. In tudi ljubezen do petja je Maks Piko vsrkaval že zelo zgodaj. Že njegov oče Maks in njegova mama Frida sta skrbela za to, da je Golakova družina pela doma, prav tako na vasi, koru, ohcetih, pri tem pa hkrati ohranjala pristen ljudski način petja. Tako ni čuda, da so Maksovo ljubezen do petja lahko uživali tudi v šentlipškem cerkvenem ter šmihelskem zboru, od leta 1961 do leta 2020, več kot 60 let, pa pri moškem zboru Edinost (MoPZ Foltej Hartman). Še posebej mu je bila pri srcu pevska revija Od Pliberka do Traberka, pri kateri kot pevec ni zamudil niti enega nastopa. In to čeprav ga je moral njegov pevski prijatelj Janez Kušej – Davidov Anza šele z zvijačo prepričati, da naj se pridruži Foltejevemu zboru, ko ga je s svojim motornim kolesom pripeljal na njegovo prvo pevsko vajo k Brezniku.