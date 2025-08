Srečno, Lencej! 

Tako so dali zapisati žena Marija, hčerki Tanja in Carmen, brat Pepej ter sestri Emmi in Renate na osmrtnico za svojega ljubljenega moža, očeta in brata Lenceja Krauta, ljudskošolskega ravnatelja v pokoju. Nepričakovano se je poslovil od svojih najdražjih ter prijateljev in znancev in se podal na svojo zadnjo rajžo v večnost, v objem večnega miru in nebeške topline.