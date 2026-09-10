Srečno, Fredl! Ohranili te bomo v lepem spominu

Po osnovnem šolanju v Zgornjih Libučah pa si Krajnčev Fredl ni postavil samo temeljev za uspešno poklicno pot. Našel je tudi veliko ljubezen v neposredni soseščini, v Šentjurju pred avstrijsko-slovensko mejo. Njegova izvoljenka je postala Hanni Müller, ki jo je leta 1965 peljal pred poročni oltar v priljubljeni šentjurski cerkvici. Pri Ljebniku v Vogrčah sta si ustvarila lasten dom ter družino s hčerko Katjo in sinom Manfredom. Rada sta obiskovala tudi slovenske prireditve in sodelovala na priredit­vah domačega društva KKD Vogrče in okolica. Hkrati pa sta se veselila, ko sta videla, kako se kulturno udejstvujeta otroka Katja in Manfred. V lastni družini je našel rajni Krajnčev Fredl tisto srečo, ki jo je kot otrok in mlad fant zelo pogrešal. Obhajal je s svojo ženo Hanni tudi zlato poroko. Pa je leta 2015 smrt, ki naj bi bila »božja dekla«, neusmiljeno udarila po družini: žena in mati Hanni je umrla 28. avgusta 2015, ravno na dan, ko naj bi praznovala oblet­nico poroke.