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Manfred Krainz (1942–2026 )
Srečno, Fredl! Ohranili te bomo v lepem spominu

Kadar bom vandral 

zadnjič v življenju, 

ko bom zatisnil

trudne oči,

takrat, prijat´lji, zadnjič zapojte,

pesem domača

naj zatoni.

10.9.2026 Vogrče Rinkenberg Janko Kulmesch

To ponarodelo Avsenikovo pesem namenjamo v zadnji pozdrav in zadnje slovo Manfredu Krainzu iz Vogrč, velikemu ljubitelju slovenske, domače kulture. Ljubil je svoj narod podobno kot njegov oče Tevžej Krainz († 1980), ki je bil daleč preko Libuč znan predvsem kot dolgoletni in odlični prvi tenorist pri zboru Folteja Hartmana ter kot libuški matjaževec prve ure. V petek, 21. avgusta, so Krajčevemu Fredlnu, kot smo ga klicali njegovi domačini, za vedno odpovedale moči, se je podal na svojo zadnjo rajžo. Podal »v kraj vseh krajev, v maj vseh majev« (Tone Kuntner), v raj večnega sonca in radosti.

Mladost Krajnčevega Fredlna je bila vse drugo kot lahka. Dobro se še spominjam, ko mi je rajni Fredl, roj. 4. aprila 1942 pri Brjaku v neposredni soseščini Šimonove domačije v Nonči vasi, večkrat pripovedoval, kako hudo je trpel zaradi nesrečnega otroštva, ob tem pa se mu je ulila marsikatera solza. Njegova mama Marija, roj. Riedl, je izhajala iz Žibrnikove rodbine v Podkraju pri Libučah – iz kmečke hiše, ki je igrala tudi pomembno vlogo, ko se je z ustanovitvijo SPD Edinost leta 1909 začelo v Pliberku organizirano kulturno življenje slovenske narodne skupnosti. Ko je bil Fredl mlad komaj dve leti, je mama njemu in njegovima bratoma Slavku († 2020) in Anzeju vse prerano  umrla, mlada komaj 27 let. Po mamini smrti se je oče Tev­žej ponovno poročil, tokrat s Pukvovo Gretko iz Nonče vasi. Fredl in njegova brata Slavko in Anzej sta dobila še polbrata Marjana (roj. 1947) in polsestro Milko (roj. 1952) - v drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja pa so si Krajn­čevi v Zgornjih Libučah postavili tudi nov dom.

»Razum nam pravi, da je smrt odrešitev. Srce pa ne razume – in boli.« avtor neznan

Nova hiša v Zgornjih Libučah je bila nekaj let tudi dom Krajnčevega Fredlna. V Zgornjih Libučah je obiskoval tudi ljudsko šolo, po osnovnošolski izobrazbi pa se je pri Kollenzu v Pliberku izučil za peka. Sam ga imam še danes pred očmi, ko je kot mlad pek s kolesom ter s košem na hrbtu dovažal dobrote iz Kollenčeve pekarne. Pozneje, ko so v Šmihelu začeli proizvajti filtre za avtomobile, je postala tovarna Knecht oz. Mahle njegovo novo delovno mesto in ostalo do njegove upokojitve.

Po osnovnem šolanju v Zgornjih Libučah pa si Krajnčev Fredl ni postavil samo temeljev za uspešno poklicno pot. Našel je tudi veliko ljubezen v neposredni soseščini, v Šentjurju pred avstrijsko-slovensko mejo. Njegova izvoljenka je postala Hanni Müller, ki jo je leta 1965 peljal pred poročni oltar v priljubljeni šentjurski cerkvici. Pri Ljebniku v Vogrčah sta si ustvarila lasten dom ter družino s hčerko Katjo in sinom Manfredom. Rada sta obiskovala tudi slovenske prireditve in sodelovala na priredit­vah domačega društva KKD Vogrče in okolica. Hkrati pa sta se veselila, ko sta videla, kako se kulturno udejstvujeta otroka Katja in Manfred. V lastni družini je našel rajni Krajnčev Fredl tisto srečo, ki jo je kot otrok in mlad fant zelo pogrešal. Obhajal je s svojo ženo Hanni tudi zlato poroko. Pa je leta 2015 smrt, ki naj bi bila »božja dekla«, neusmiljeno udarila po družini: žena in mati Hanni je umrla 28. avgusta 2015, ravno na dan, ko naj bi praznovala oblet­nico poroke.

Srečno, Fredl! Ohranili te bomo v lepem spominu. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.

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