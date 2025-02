Srce ji je bílo za vnukinji

Finej je bila vselej odprta za različne svetovne nazore in kulture. Prepotovala je mnogo držav, doživela veliko razburljivega in se povsod počutila doma, posebno v gorah ali pri drugih kulturah in verskih skupnostih. Pri srcu sta ji bila Bali in Peru. Leta 2014 je potovala k domorodcem v Peru, kjer je srečala družino plemena Chama. V veselje so ji bili tudi vzponi na Koroškem, vključno z osvojitvijo Kleka. Poznana je bila tudi po lepih, kodrastih laseh in prisrčnem nasmehu. Posebno otroci v ljudski šoli so občudovali njene kodre. Najbolj vesela je bila v družbi svojih vnukinj. Kljub težki bolezni se je borila do zadnjega, da bi lahko še čimveč časa preživela z Jano in Saro. Finej je na koncu življenja najbolj mučila misel, da vnukinji ne bo videla odraščati.