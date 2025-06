Slovo od žlahtnega očeta in prijatelja 

Sedaj Jozi Schorli ne more več izžarevati svoje ljubezni in dobrosrčnosti svoji družini, ne more več pomagati vsem tistim, ki potrebujejo njegovo pomoč: v torek, 27. maja, je po dolgi in težki bolezni za vedno zatisnil svoje oči in se podal na zadnjo rajžo tja, kjer ni ne trpljenja ne bolečin, tja, kjer vlada samo še osrečujoča nebeška toplina. Za žalujoče, ki so izgubili žlahtnega očeta in in dobrega prijatelja, pa ostane le še tolažba, da ga bodo ohranili v častnem spominu. Ali, kot so žalujoči svojci zapisali na osmrtnici: