Slovo od žlahtne matere in kmetice

Zakonsko zvezo sta Mač-kova Ančka in Amričev Fric sklenila leta 1966, ko je bila pokojna mlada 18 let, in si ustvarila družino s petimi otroki. Bila jim je skrbna in ljubeča mati, hkrati pa je z veliko ljubeznijo in s pridnimi rokami skrbela za domačo kmetijo. Bila je kmetica v najžlahtnejšem pomenu besede. Poleg trdega in zahtevnega kmečkega dela, skrbi za živad, polje in travnik ter ter oskrbe domačega gozda so ji bili zelo pri srcu tudi domači vrt in rože, ki so po njeni zaslugi krasile Amričev dom, ter narava in planine.