Slovo od žlahtne mame

Te besede slovesa in zadnje zahvale so žalujoči sinovi z družinami namenili svoji mami, so vnuki in pravnuki izrekli svoji babici in prababici zadnji pozdrav. Mami ter babici in prababici, ki je vso moč za vse trdo življenje črpala iz globoke vere, prav tako pa vso ljubezen do svojih otrok in njihovih družin. Ko so sinovi odrasli, se je veselila, da so ostali v njeni bližini in je ostala z njimi do zadnjega povezana. Dočakala je šest vnukov in sedem pravnukov, s katerimi se je vedno rada srečavala in se ob njih nasmejala. Veselila se je tudi rož, ki jih je z ljubeznijo gojila na svojem vrtu in je z njimi krasila tudi štebensko cerkev. Prav tako so ji bile zelo pri srcu šmarnice in reden obisk maš. Maše je obiskovala, dokler so ji moči dopuščale. Ko pa jih ni več mogla obiskovati, si je na televizijskem zaslonu vsako nedeljo, mnogokrat tudi ob delavnikih, ogledala prenos maše iz Dobrle vasi.