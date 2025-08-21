Slovo od žlahtne mame 

Januarja letos smo se za vedno poslovili od nastarejšega Riegelnjakovega sina Franca Gasserja, ki bi niti mesec dni po svoji smrti obhajal 98. rojstni dan. Pred njim so odšli v večnost že Nani, Rupi, Bvaži in Hanzi – v petek, 25. julija letos, pa jim je sledila tudi njihova sestra Mili, por. Schaunig. Sedaj je od Riegelnjakovih otrok, katerih dom je bil v Kajzazah, ostal samo še Tomi, upokojeni vodja bivše tiskarne Drava.
Tudi Mili, rojena 15. septembra 1930 v družini Ruperta in Marije Gasser, roj. Begusch, je dosegla visoko starost in mirno zaspala v krogu družine v 95. letu starosti. O njeni mladosti je njena hčerka Olga zapisala naslednje besede: »Sicer so morali vsi družinski člani trdo delati, vendar je bilo vzdušje zmeraj veselo in prisrčno. Skrbeti in se brigati za drug drugega v družini – to se je mami naučila doma.« Hkrati je v njej 2. svetovna vojna zapustila trajne sledi: kot 9-letno dekle je Mili ta čas zavestno doživljala, čeprav strahotne dimenzije te vojne še ni mogla prav dojeti. Negotovost, nezaupanje in pregon slovenskih družin, vse to je povzročalo strahove, ki se jih celo življenje ni znebila.
Leta 1947 se je začela učiti za šiviljo pri legendarni bilčovški šivilji Mojci Schellander – leta 1949 pa je spoznala in vzljubila svojega bodočega življenjskega spremljevalca Foltija Schauniga, ki je bil po poklicu pek in se je šele takrat vrnil iz ruskega ujetništva. Ustvarila sta si družino s hčerko Olgo ter s sinovoma Francijem in Rudijem. Ljubila sta svoje otroke in skrbela za njihovo dobrobit, pozneje pa so ji bili zelo pri srcu tudi vnuk Lukas ter vnukinji Lisa in Valentina ter pravnuk Emilio. Toliko bolj kruto jo je moralo prizadeti, ko je leta 2014 nepričakovano umrl sin Franci, leto pozneje tudi njen mož Folti, leta 2024 pa se je za vedno poslovil od svojih najdražjih še drugi sin Rudi. Njihova prerana smrt ji je zapustila globoke rane v srcu.
Rajna Mili je vedno bila povezovalni člen znotraj družine ter med družino, sorodniki in sosedi. Prav tako je zelo rada pela ter uživala na potovanjih, še posebej v Piranu, v morskem ozračju. Zelo rada je tudi brala, dokler ji očesna bolezen ni docela preprečila veselja do prebiranja knjig.
Sedaj uživa Mili Schaunig trajni mir in večni pokoj v objemu nebeškega sonca in veselja. Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
Iz rubrike Osmrtnice preberite tudi