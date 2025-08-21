Slovo od žlahtne mame 

Leta 1947 se je začela učiti za šiviljo pri legendarni bilčovški šivilji Mojci Schellander – leta 1949 pa je spoznala in vzljubila svojega bodočega življenjskega spremljevalca Foltija Schauniga, ki je bil po poklicu pek in se je šele takrat vrnil iz ruskega ujetništva. Ustvarila sta si družino s hčerko Olgo ter s sinovoma Francijem in Rudijem. Ljubila sta svoje otroke in skrbela za njihovo dobrobit, pozneje pa so ji bili zelo pri srcu tudi vnuk Lukas ter vnukinji Lisa in Valentina ter pravnuk Emilio. Toliko bolj kruto jo je moralo prizadeti, ko je leta 2014 nepričakovano umrl sin Franci, leto pozneje tudi njen mož Folti, leta 2024 pa se je za vedno poslovil od svojih najdražjih še drugi sin Rudi. Njihova prerana smrt ji je zapustila globoke rane v srcu.