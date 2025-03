Slovo od poštarja s socialnim čutom

Tudi Ignac Blažej, Nac, kot so mu pravili nekdanji sošolci ter prijatelji in znanci, je še pred smrtjo postoril in opravil dragoceno delo: zapustil je kratek zapis z naslovom »Ob slovesu nekaj mojih želja in spominov«. Zaključil ga je z zahvalo svoji ženi Hildegard za pomoč in spremstvo v življenju, prav tako zahvalo svojima otrokoma Nataschi in Christianu in zdravnici Heleni Domej, ki »mi je dvakrat rešila življenje, ker sem bil že v smrtni nevarnosti«. S ponosom je zapisal, da sta »oba otroka opravila obširen študij: Natascha kot davčna svetovalka, Christian pa študij kirurgije v zobozdravstvu in splošni medicini.« Hkrati je zaključil svoje po-slovilno pismo s prošnjo šmihelskemu cerkvenemu zboru Gorotanu, da bi mu v slovo zapel pesmi Ave Marija; Rož, Podjuna, Zila in V nebesih sem doma, »ker te pesmi otožno segajo do dna srca«. Nazadnje pa se je še zahvalil vsem, ki »ste prišli na poslovitev«, in jih povabil na sedmino. In tako je prišel trenutek, ko se je Blažejev Nac moral za vedno posloviti od svojih najdražjih: v nedeljo, 2. marca, je po težki bolezni zatisnil svoje oči in odšel v večnost v 74. letu starosti.