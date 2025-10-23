Slovo od očeta z zlatim srcem  

Številni zakonski pari so pred njim na pliberškem občinskem uradu sklenili zakonsko zvezo, prav tako pa je bil v veliko oporo številnim žalujočim, ko so se za vedno poslovili od svojih najdražjih. Gregor Hudl, ki je začel svojo poklicno pot kot vajenec nekdanje občine Blato, je bil v združeni občini Pliberk prvi poslovodja občinske pogrebne službe; še posebej in upravičeno ponosen pa je bil, da se je leta 1982 pod njegovim vodstvom uresničila pliberška mrtvašnica. Sedaj se je tudi sam podal na svojo zadnjo rajžo in našel v večnosti svoj mir v objemu nebeškega sonca.
Gregej Hudl se je rodil 20. marca 1944 na Blatu, doma pa je bil celo življenje pri Trunku v Dobu. Njegov stari oče in stari oče Stanka Sadjaka sta bila brata, njegov brat Franz je imel trgovino s čevlji v Dobrli vasi (sedaj Hribernik), prav tako pa je bil bratranec oljarja Mirka Hudla ter njegovih sester Pepce Sadjak in Hilde Žužek.
Rajni, oče hčerke Margarite in sina Gottharda, je bil dobra duša v najžlahtnejšem pomenu besede. Vsakega je sprejemal spoštljivo in če je lahko nekomu pomagal, mu je takoj in rad pomagal. Zelo ga je zanimalo raziskovanje prednikov ljudi v domačem kraju in njegove žlahte, skratka: poznal je domala vsakega domačina. Organiziral je tudi tečaje na pliberški ljudski univerzi, bil tajnik gasilskega društva v Dobu, rad je delal v gozdu, še prav posebej pa mu je bil pri srcu vnuk Clemens, ki ga je spremljal do konca svojega življenja.
Gregeja Hudla bomo ohranili v lepem spominu. Vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje.
Iz rubrike Osmrtnice preberite tudi