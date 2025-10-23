Slovo od očeta z zlatim srcem  

Številni zakonski pari so pred njim na pliberškem občinskem uradu sklenili zakonsko zvezo, prav tako pa je bil v veliko oporo številnim žalujočim, ko so se za vedno poslovili od svojih najdražjih. Gregor Hudl, ki je začel svojo poklicno pot kot vajenec nekdanje občine Blato, je bil v združeni občini Pliberk prvi poslovodja občinske pogrebne službe; še posebej in upravičeno ponosen pa je bil, da se je leta 1982 pod njegovim vodstvom uresničila pliberška mrtvašnica. Sedaj se je tudi sam podal na svojo zadnjo rajžo in našel v večnosti svoj mir v objemu nebeškega sonca.