Slovo od matere z zlatim srcem

Zelo dobro se je uveljavila tudi kot sodelavka trgovine s tekstilom in volno v Celovcu, kjer je bila zaposlena med letoma 1968 in 1976. Zelo so jo cenili lastniki trgovine, ker je bila zelo zanesljiva ter znala z dobrimi nasveti odlično oskrbovati stranke. Zelo so jo cenile stranke same, ker je bila do njih nadvse prijazna in dostopna, prav tako pa je bila zelo cenjena kolegica, ki je med drugim v veliko zadovoljstvo lastnikov znala tudi potrpežljivo in umirjeno usmerjati in spodbujati vajence.