Slovo od dobre mame

Močilnikova Berta je postala mati osmih otrok - Rozalije, Marije, Pepke, Gretke, Toneja, Veronike, Angele in Andreja, sedanjega gospodarja na Močilnikovi domačiji. Bila jim je do zadnjega ljubeča in skrbna mama; ko je leta 1978 vse prezgodaj umrl njen mož Štefan, oče njenih osmih otrok, pa je morala sama skrbeti tako za številno družino kot tudi za domačo kmetijo. Z žlahtno materinsko ljubeznijo je bila otrokom v neprecenljivo oporo, z ljubeznijo in veseljem je opravljala naporno kmečko delo, prav tako pa so ji bili zelo pri srcu domači vrt in rože. In ko je Štavdekarjeva mati, njena nekdanja krušna mati, bila na stara leta potrebna pomoči, ji je stala ob strani, zavedajoč se, da je kot otrok uživala tudi sama njeno materinsko skrb.