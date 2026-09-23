Šla je svojo pot v veri, upanju in ljubezni 

Rajna Štefanija, rojena 13. decembra 1943, je svoje otroštvo in mladost preživela na domačiji v Radušah pri Slovenj Gradcu. Leta 1968 se je poročila z Antonom Rosenzopfom na kmetijo pri Ješovniku v Podgori pri Rudi. Bila je mlada 25 let, ko se je začelo zanjo novo življenjsko obdobje in tako je postala Ješovnikova kmetija v Podgori pri Rudi njena nova domovina. Življenje Štefanije Rosenzopf je bilo v znamenju vztrajnega in trdnega dela, poleg tega pa je skrb za družino in ljubezen do nje pisala z zlatimi črkami. Toliko bolj je njo in otroke moralo hudo prizadeti, ko je pred 10 leti, julija 2016, umrl njen mož in družinski oče Anton. Hkrati pa je oddih, tolažbo, moč in okrepčilo našla v vsakodnevni molitvi, pri nedeljskih in prazničnih mašah ter na romanjih, mdr. v Medjugorje in na Višarje. Ali kot je zapisal sin Štefan: