Šla je svojo pot v veri, upanju in ljubezni 

Ko razmišljam o maminem življenju, lahko to njeno življenje povzamem v treh krepostih: imela je močno in delavno voljo, ljubeče srce za družino in ljudi v stiski ter vero, o kateri tudi Jezus govori: O žena, velika je tvoja vera! Mama je bila doma gonilna sila, sprejela je odločitev, da bo – ob skrbi za otroke – šla delat v Filterwerk v Šmihel, ona je bila za gradnjo nove hiše, ki se je zaključila brez dolgov. Mama se je zelo veselila, kadar smo otroci prihajali domov; za vsakega izmed nas je skrbela tudi v času, ko smo že bili odrasli, za vsakega je bila tudi v skrbeh. Srečna je bila, kadar je čutila med nami razumevanje in povezanost.
S temi besedami se je šentprimški župnik Hanzej Rosenzopf na pogrebni slovesnosti s 25 duhovniki ter ob pevski spremljavi šentprimškega cerkvenega zbora v petek, 28. avgusta, na Rudi poslovil od svoje mame Štefanije Rosenzopf. Prav tako je prebral poslovilne besede, ki so jih svoji mami namenili tudi njeni ostali otroci Monika, Peter, Štefan ter Tonč in ji izkazali zadnjo čast in zahvalo. V ponedeljek, 24. avgusta, se je njihova mama za vedno od njih poslovila, je Gospodar življenja Štefaniji Rosenzopf za vedno zaprl življenjsko knjigo. Zaprl življenjsko knjigo ženi in mami, ki je šla svojo življenjsko pot ob spoštovanju temeljnih krščanskih vrednot – v veri, upanju in ljubezni.
Rajna Štefanija, rojena 13. decembra 1943, je svoje otroštvo in mladost preživela na domačiji v Radušah pri Slovenj Gradcu. Leta 1968 se je poročila z Antonom Rosenzopfom na kmetijo pri Ješovniku v Podgori pri Rudi. Bila je mlada 25 let, ko se je začelo zanjo novo življenjsko obdobje in tako je postala Ješovnikova kmetija v Podgori pri Rudi njena nova domovina. Življenje Štefanije Rosenzopf je bilo v znamenju vztrajnega in trdnega dela, poleg tega pa je skrb za družino in ljubezen do nje pisala z zlatimi črkami. Toliko bolj je njo in otroke moralo hudo prizadeti, ko je pred 10 leti, julija 2016, umrl njen mož in družinski oče Anton. Hkrati pa je oddih, tolažbo, moč in okrepčilo našla v vsakodnevni molitvi, pri nedeljskih in prazničnih mašah ter na romanjih, mdr. v Medjugorje in na Višarje. Ali kot je zapisal sin Štefan:
Tvoja globoka vera, tvoja odločnost, tvoja požrtvovalnost in tudi tvoje trpljenje so zaznamovali tvoje življenje. Veliko si morala prenašati in prestati, marsikaj pa ti je v življenju ostalo prikrajšano. Naj ti Bog povrne vse dobro, kar si dajala, in ti zdaj podari mir, ki si si ga zaslužila.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
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