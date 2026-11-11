Škrjančevi Nežki v zadnje slovo in zahvalo

Nežka Kert, roj. Srienc, je dolga leta vodila slovenski cerkveni zbor v mestni cerkvi Pliberk, vodila petje v podružnicah pliberške fare in na žegnanjih. Bila je velika žena v besedi, duhu, kulturi in negi materinega jezika ter krščanske omike. V imenu vse pliberške fare se ji iskreno zahvaljujem za njeno dragoceno delo kot zborovodkinja in cerkvena pevka.

(župnik Ivan Olip na pogrebni slovesnosti v torek, 3. novembra, v Nonči vasi)