Škrjančevi Nežki v zadnje slovo in zahvalo

Nežka Kert, roj. Srienc, je dolga leta vodila slovenski cerkveni zbor v mestni cerkvi Pliberk, vodila petje v podružnicah pliberške fare in na žegnanjih. Bila je velika žena v besedi, duhu, kulturi in negi materinega jezika ter krščanske omike. V imenu vse pliberške fare se ji iskreno zahvaljujem za njeno dragoceno delo kot zborovodkinja in cerkvena pevka.
(župnik Ivan Olip na pogrebni slovesnosti v torek, 3. novembra, v Nonči vasi)
Ko se je silno hitro razširila po vsej južni Koroški vest, da je v petek, 30. oktobra, sklenila zemeljsko bivanje Nežka Kert, roj. Srienc, in ob svojem ljubljenem možu Fricu mirno zaspala v pliberškem Domu Maria, so se mnogi začeli spominjati lepih srečanj in dogodkov, ki so jih povezovali z rajno Škrjančevo Nežko. Spominjali so se časov, ko so uživali ob petju cerkvenih pesmi, ki jih je pod njenim vodstvom vrsto let pel slovenski cerkveni zbor. Spominjali žegnanj v podružnicah pliberške fare, pri katerih je Nežka Kert s svojimi pevkami in pevci zagotovila, da so pranganja in slovesne maše še vedno bile s slovenskim cerkvenim petjem. Spominjali pa tudi prireditev, ko je skupaj s svojim možem Fricem nastopala s pliberškim mešanim zborom Podjuna ali pa, ko se je udeleževala številnih prireditev raznih slovenskih društev in organizacij. Sedaj je njen nežni glas za vedno utihnil, v številnih srcih pa odmevajo besede zahvale za njeno dragoceno delo v smislu pesmi Milke Hartmanove, pesnice z libuškega puala:
Pridi, orel lahkokrili,
dvigni me v višavo
večnega Poeta,
kjer nešteta čuda so
v nebeški himni peta!
Rajna Nežka Kert je izhajala iz družine, v kateri so pisali ljubezen do slovenskega naroda ter njegove kulture z zlatimi črkami. Pri Škorjancu v Podlogu v suški fari, kjer se je rodil tudi legendarni šmihelski župnik ter pliberški dekan Kristo Srienc (1910-2002), je Nežka zagledala luč sveta 18. januarja 1937. Rodila se je kot najmlajši otrok Heleni in Dominiku Srienc. Pred njo so se rodile sestre Ivanka, por. Košutnik († 2009), Marta, por. Urch (2006), in Mara, por. Kuschej († 2022) ter brat in tesarski podjetnik Franc, ki je umrl leta 1985, star komaj 58 let. Kot otrok je rajna Nežka skupaj z mamo ter s sestrami in bratom zgodaj spoznala krutost življenja: ko je imela šele tri mesece, ji je umrl oče, kmalu nato pa se je začela tudi 2. svetovna vojna. Kljub nepredstavljivo hudim okoliščinam je mama omogočila rajni Nežki dobro izobrazbo, da je lahko postala učiteljica.
Celih 37 let je z veliko predanostjo in ljubeznijo do otrok opravljala učiteljsko službo. Njena prva postaja je bila medtem ukinjena ljudska šola v Zgornjih Libučah. Tam je poučevala v času šolskih štrajkov v drugi polovici 50. let prejšnjega stoletja proti takrat za vse otroke obveznemu dvojezičnemu pouku. Zelo zgodaj, predvsem ob ravnanju tedanjega libuškega šolskega ravnatelja, je na lastni koži občutila, kako se godi nekomu, ki se upre nemškonacionalnemu pritisku in šovinizmu. Ko so se začeli štrajki, so jo za tri tedne premestili v gorsko vasico Preims v zadnjem kotu Labotske doline. Bali so se, da bi kot priča izjavila, da proti obveznemu dvojezičnemu pouku niso bili starši, temveč so bile v ozadju tudi šolske oblasti.
Prišel pa je zanjo tudi lepši čas, čas, ko je vzljubila svojega bodočega moža ter stanovskega kolega Frica Kerta. Izhajal je iz iste občine in fare kot njegova velika ljubezen - iz Stravnikove rodbine v Ivniku pri Suhi. Leta 1966 je sledila poroka v Šmihelu, kjer ju je vezal stric rajne Nežke Kristo Srienc. V Nonči vasi sta si ustvarila lasten dom ter družino z otroki Janjo, Sonjo, Dominikom, Adrianom in Matejo. Vse življenje ju je povezovala globoka medsebojna ljubezen, globoka vera, čut za pravičnost in ljubezen do slovenskega naroda ter njegove kulture in jezika. Prav tako sta bila mdr. skupaj z družinama Hermana Germa in Poldeja Cvelfa med ustanovitelji mešanega zbora Podjuna, »ni pa v njunem življenju, posebej pri tarokiranju, manjkalo tudi razigranosti, šaljivosti in smeha« (Ivan Olip).
Nekrolog za Nežko Kert, mater, učiteljico in kulturno ustvarjalko z zlatim srcem, zaključujemo z odlomkom iz pesmi Simona Gregorčiča, ki so jo svojci rajni Nežki namenili tudi na osmrtnici:
Telo sladko ti spalo bo
globoko pod zemljo.
A duh visoko vrh zvezda
z duhovi rajskimi ti biva,
v objetji večnega Boga
tam blaženstvo brezmejno
vživa.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
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